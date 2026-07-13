Vláda Andreje Babiše se minulý týden pochlubila, jak tvrdě pracuje a také jak skvěle se na převzetí moci během čtyř let v opozici připravila. Na rozdíl od svých předchůdců, zní v podtextu. Z 978 bodů vládního programu už je údajně hotová pětina a na dalších 774 se pilně pracuje. Devět zbylých „nenačatých“ slibů v tomto světle ani nestojí za řeč.

Podezřelé ticho je ovšem kolem opatření, které ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ještě krátce po volbách prezentoval jako vlajkovou loď nové vlády.

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Co se dočtete dál

  • Jaký hezky znějící slib podnikům už vláda fakticky odepsala?
  • Co má být motorem růstu ekonomiky a jaké opatření k němu má pomoci?
  • A v jaké fázi nyní příprava tohoto stimulu je?
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