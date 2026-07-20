Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát obcím podle Prahy 1 konkrétní nástroje k tomu, aby mohly dohledat vlastníka, zjistit, zda a jak je daný prostor zkolaudovaný a zda provozovatel odvádí poplatky. V tiskové zprávě o tom v pátek informovala mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Praha 1 zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích.

O možnost regulovat krátkodobé ubytovávání usiluje Praha dlouhodobě zejména kvůli tomu, že nocující často ruší místní obyvatele. Pokud se majitelé těchto bytů sami dobrovolně nepřihlásili k placení poplatku z pobytu, přichází město i o peníze.

Stanovisko Prahy 1 ke krátkodobému ubytování schválilo na konci června zastupitelstvo. Městská část se podle Šnejdarové opírá také o mandát obyvatel z referenda konaného v říjnu 2025, v němž podpořilo omezení krátkodobého ubytování v bytech určených k bydlení 72,26 procenta hlasujících.

„Nestačí přijmout obecnou regulaci a doufat, že bude fungovat. Stát musí obcím dát konkrétní nástroje: přístup k datům, možnost kontroly stavebního režimu, dohledatelného vlastníka i ubytovatele a vazbu na skutečně odváděné poplatky. Bez těchto prvků se z regulace stane formální proces, který poctivým ubytovatelům nepomůže a nepoctivé nezastaví,“ uvedl zastupitel Prahy 1 Giancarlo Lamberti (TOP 09), spoluautor a předkladatel schváleného stanoviska.

Novela by podle Prahy 1 měla ubytovacím platformám, jako jsou Booking či Airbnb, uložit, aby nezveřejňovaly nabídky ubytovatelů, kteří nesplní stanovené podmínky.

Praha 1 zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by umožnila zvýšit poplatek z pobytu. Ten je nyní stanoven na 50 korun za osobu a noc. Praha 1 by uvítala, kdyby nebyl stanoven pevně, ale každá obec si mohla jeho výši určit podle svých potřeb v rozpětí od 0 do 200 korun. Stejnou variantu preferuje podle dřívějšího vyjádření radního pro kulturu Tomáše Slabihoudka (TOP 09) i pražský magistrát.

Sazba Prahy je podle Prague City Tourism v evropském srovnání jedna z nejnižších. Například v Drážďanech je poplatek tři eura (asi 73 korun), ve Vídni a Paříži čtyři eura, v Berlíně šest eur, v Barceloně 12 eur a v Amsterodamu 20 eur. Praha vybrala v roce 2025 na poplatku z pobytu 933 milionů korun. Je to o 48 milionů korun víc než v roce 2024.

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