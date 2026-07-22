Během televizních přenosů ze světového šampionátu ve fotbale byla nepřehlédnutelná reklama na boty, ve které vystupovala brazilská fotbalová hvězda Ronaldinho. Pro tuzemský trh s ochrannými pracovními pomůckami má tento spot mnohem hmatatelnější byznysový rozměr.
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