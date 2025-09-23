Japonská módní značka Uniqlo mohutně expanduje v Evropě a na jejím seznamu je i Praha. Aktuálně má kamenné prodejny v 11 převážně západoevropských zemích a nabízí podle svých slov cenově dostupné a kvalitní oblečení. Novou globální ambasadorkou značky je australská herečka Cate Blanchett.
„Uniqlo aktuálně hledá nájemní prostory v centru Prahy,“ potvrdil HN Tomáš Beránek z poradenské firmy CZ Retail Advisors. Ta pomáhá vlastníkům nemovitostí nebo obchodníkům zprostředkovat pronájem maloobchodních prostor na nejlepších pražských adresách.
Co se dočtete dál
- Které lokality pro svůj obchod Uniqlo v Praze vyhodnocuje.
- Kdy by mohla u nás značka otevřít svou první prodejnu.
- Jak velký bude nový obchod Zary.
