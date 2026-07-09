Petr Kellner mladší zdědil po tragické smrti otce desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Ten se loni rozhodl prodat a vydat se na vlastní byznysovou dráhu. V rámci odchodu z PPF inkasoval 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 44 miliard korun, a rozjel s nimi vlastní family office pod názvem Palmont. Teď se peníze z vypořádání daly v investiční podobě poprvé do pohybu.

Čtyřiatřicetiletý Petr Kellner, syn zakladatele PPF Petra Kellnera z dřívějšího vztahu, v Palmontu angažoval experty na fúze a akvizice z Česka i zahraničí. Z pozice general counsel rodinnou investiční kancelář vede nizozemský manažer Bastiaan Klaas Kout, jenž před svým nástupem působil v amsterdamské kanceláři mezinárodní advokátní kanceláře Jones Day. Coby investiční ředitel byl najmutý Adam Páleníček z poradenské KPMG.

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Co se dočtete dál

  • Jakého výrobce Petr Kellner junior kupuje?
  • Jaká je odhadovaná cena?
  • Na co se jeho rodinná investiční kancelář Palmont zaměřuje?
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