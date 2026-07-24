Chorvatsko a celá oblast Jadranu je pro české i slovenské investory a podnikatelské skupiny osvědčenou destinací. Platí to i pro slovenský Sandberg Capital a tuzemský fond Arx Equity Partners. Ty se pro svoji balkánskou cestu spojily už v loňském roce a od té doby si připsaly několik zajímavých akvizic. Logicky je nalákal tamní cestovních ruch a hotelnictví, ale trochu jinak.
Nekupují tam hotely a turistické resorty, ale do atraktivního oboru vstupují skrze informační technologie a podnikové systémy. Aktuálně dotáhly transakci, kterou se stanou vůbec nejsilnějším hráčem v dané kategorii.
Co se dočtete dál
- Jakou firmu tuzemské fondy kupují.
- Jaká by mohla být cena.
- Jaké plány v regionu mají.
- Na co v oboru sází.
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