Chorvatsko a celá oblast Jadranu je pro české i slovenské investory a podnikatelské skupiny osvědčenou destinací. Platí to i pro slovenský Sandberg Capital a tuzemský fond Arx Equity Partners. Ty se pro svoji balkánskou cestu spojily už v loňském roce a od té doby si připsaly několik zajímavých akvizic. Logicky je nalákal tamní cestovních ruch a hotelnictví, ale trochu jinak.

Nekupují tam hotely a turistické resorty, ale do atraktivního oboru vstupují skrze informační technologie a podnikové systémy. Aktuálně dotáhly transakci, kterou se stanou vůbec nejsilnějším hráčem v dané kategorii.

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Co se dočtete dál

  • Jakou firmu tuzemské fondy kupují.
  • Jaká by mohla být cena.
  • Jaké plány v regionu mají.
  • Na co v oboru sází.

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