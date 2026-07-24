Vleklé finanční problémy, značná dluhová zátěž a naposledy také ztráta klíčového zákazníka. To vše srazilo na dno německou společnost Varta AG, známého výrobce baterií, akumulátorů, nabíječek a zařízení pro úložiště energie. Poté, kdy jí hlavní akcionáři – rakouský podnikatel Michael Tojner a automobilka Porsche – odmítli poskytnout další kapitálovou injekci, byla nucena podat návrh na insolvenci. Stalo se tak v pátek odpoledne u okresního soudu ve Stuttgartu, což médiím potvrdila jeho mluvčí.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou věřitelé Varty.
- Jak to bylo s dluhy v roce 2024.
- Co chtějí věřitelé.
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