Pacient přichází s bolestí zad, místo vyšetření a několika týdnů sledování odchází s žádankou na počítačovou tomografii (CT). Je spokojen a říká si, jak má pečlivého lékaře. Jenže jediné CT vyšetření znamená radiační zátěž odpovídající zhruba 200 až 300 běžným rentgenovým snímkům a výzkumy ukazují, že zvyšuje riziko rakoviny. Pokud se navíc použije kontrastní látka, přibývá riziko alergické reakce nebo poškození ledvin. A přitom se často ukáže, že vyšetření nebylo vůbec potřeba.

Proti takovým vyšetřením v posledních letech bojuje celý svět: a Česko se k nim nyní chce přidat. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo systematicky zaměřit na takzvanou nadbytečnou zdravotní péči – tedy vyšetření, zákroky nebo léčbu, které pacientům nepřinášejí žádný prokazatelný užitek, někdy jim naopak škodí. Chce ji najít a omezit. Které péče se to bude týkat?

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Co se dočtete dál

  • Jaké kroky ministerstvo zdravotnictví plánuje.
  • Jaká vyšetření a péče bývá nadbytečná.
  • V jakých zemích se daří nadbytečnou péči eliminovat.

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