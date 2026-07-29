Pacient přichází s bolestí zad, místo vyšetření a několika týdnů sledování odchází s žádankou na počítačovou tomografii (CT). Je spokojen a říká si, jak má pečlivého lékaře. Jenže jediné CT vyšetření znamená radiační zátěž odpovídající zhruba 200 až 300 běžným rentgenovým snímkům a výzkumy ukazují, že zvyšuje riziko rakoviny. Pokud se navíc použije kontrastní látka, přibývá riziko alergické reakce nebo poškození ledvin. A přitom se často ukáže, že vyšetření nebylo vůbec potřeba.
Proti takovým vyšetřením v posledních letech bojuje celý svět: a Česko se k nim nyní chce přidat. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo systematicky zaměřit na takzvanou nadbytečnou zdravotní péči – tedy vyšetření, zákroky nebo léčbu, které pacientům nepřinášejí žádný prokazatelný užitek, někdy jim naopak škodí. Chce ji najít a omezit. Které péče se to bude týkat?
Co se dočtete dál
- Jaké kroky ministerstvo zdravotnictví plánuje.
- Jaká vyšetření a péče bývá nadbytečná.
- V jakých zemích se daří nadbytečnou péči eliminovat.
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