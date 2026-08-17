Nová Ves na Vysočině má kolem 680 obyvatel. Tři z nich však mají závažné duševní onemocnění a nemohou se o sebe postarat. Jejich opatrovníkem se tak ze zákona stala obec. Ta však nemá žádné sociální pracovníky, a tak vše řeší starostka s dobrovolnou výpomocí sousedek. Obnáší to mimo jiné pravidelné návštěvy v nemocnici, zajištění léků, ale také nákupy, vyplácení dávek a příspěvků nebo pomoc s chodem domácnosti.
Návrh zákona, který v pondělí projedná vláda, by to měl změnit a umožnit tak zejména malým vesnicím, aby za ně povinnost veřejného opatrovníka převzaly větší obce s lepším zázemím a sociálními pracovníky. Kritici však poukazují na to, že legislativa neřeší samotný problém opatrovnictví a jen ho přenáší na větší obce.
Co se dočtete dál
- Co navrhuje vnitro o veřejném opatrovnictví.
- Jaké budou mít starostové malých obcí možnosti.
- Co na tom kritikům vadí.
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