Nová Ves na Vysočině má kolem 680 obyvatel. Tři z nich však mají závažné duševní onemocnění a nemohou se o sebe postarat. Jejich opatrovníkem se tak ze zákona stala obec. Ta však nemá žádné sociální pracovníky, a tak vše řeší starostka s dobrovolnou výpomocí sousedek. Obnáší to mimo jiné pravidelné návštěvy v nemocnici, zajištění léků, ale také nákupy, vyplácení dávek a příspěvků nebo pomoc s chodem domácnosti.

Návrh zákona, který v pondělí projedná vláda, by to měl změnit a umožnit tak zejména malým vesnicím, aby za ně povinnost veřejného opatrovníka převzaly větší obce s lepším zázemím a sociálními pracovníky. Kritici však poukazují na to, že legislativa neřeší samotný problém opatrovnictví a jen ho přenáší na větší obce.

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Co se dočtete dál

  • Co navrhuje vnitro o veřejném opatrovnictví.
  • Jaké budou mít starostové malých obcí možnosti.
  • Co na tom kritikům vadí.

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