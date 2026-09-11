Majitel společnosti Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí Kvido Štěpánek se rozhodl, že pozvedne kvalitu závodního stravování. To je v okolí dobře známé už dnes a pod značkou Jablonský gurmán rozváží denně část ze dvou tisíc jídel také do okolních firem. Vylepšit jeho úroveň měl špičkový expert na orientální kuchyni přímo z Indie. Záměr však skončil na tom, že by bral více peněz, než je u českých kuchařů běžné. Úřady mu následně odmítly udělit zaměstnaneckou kartu.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč indický kuchař nedostal zaměstnaneckou kartu.
  • Jak to vidí právníci.
  • Proč si Kvido Štěpánek připadá jak v začarovaném kruhu.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.