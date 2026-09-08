Vláda na posledním jednání zvedla minimální mzdu na příští rok. Nejméně placení zaměstnanci si polepší zatím o nejvyšší částku 2500 na 24 900 korun. Ještě více ale získají kvalifikovaní cizinci, kteří mají zaručenou odměnu ve výši 1,22násobku minimální mzdy. Ti se tak se „svojí“ minimální mzdou dostanou přes třicet tisíc korun. Zaměstnavatelé to označují za diskriminaci českých pracovníků a volají po zrušení zvláštního pravidla pro cizince, které platí od loňského roku.  

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Co se dočtete dál

  • Kdo je kvalifikovaný cizinec.
  • Kolik si minimálně vydělá v příštím roce.
  • Proč to zaměstnavatelé kritizují.