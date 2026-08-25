Koalice Andreje Babiše vládne už skoro tři čtvrtě roku a vlastně to není zase tak hrozné, že? Tedy ve skutečnosti to je hrozné. Pro každého demokrata, který ví, že je potřeba zmodernizovat naši analogovou státní správu, zmenšit stát, srovnat státní rozpočet do latě, přizpůsobit daňový nebo penzijní systém současnosti nebo třeba investovat do inovací, je to dokonce strašné. Jenže také to tu mohlo vypadat jako ještě nedávno v Polsku, Maďarsku nebo dodnes na Slovensku. Chování politiků ANO, SPD a Motoristů to víc než naznačovalo.
Česko pod Babišem tak ale nevypadá. Zatím. Takže se pokusme o pozitivní pohled na dosavadní vládnutí Babišovy koalice populismu s okamurovskou příchutí extremismu a macinkovskou polevou konzervativního trollismu. (A na konci odhodíme veškerou naivitu a řekneme si, že nám ten průšvih vlastně pořád docela hrozí.)
Co se dočtete dál
- Jaké jsou důsledky nového jednacího řádu vlády.
- Jak by se mohla změnit politika SPD a Motoristů.
- Proč je Andrej Babiš vlastně příznivcem demokracie.
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