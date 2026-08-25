Po únorovém útoku USA a Izraele na Írán a následném prudkém zdražení energetických komodit ještě existovala naděje, že se konflikt podaří brzy urovnat a celkový dopad do cen nakonec nebude tak velký. To se nestalo. Naopak léto, které obvykle znamená zklidnění energetického trhu, přineslo několik dalších událostí vyhánějících burzovní grafy nahoru. V předvečer blížící se topné sezony jsou tak ceny na maximech a letošní zima může být pro Česko i celou Evropu hodně nepříjemná.
Co se dočtete dál
- Proč šla cena elektřiny i plynu v posledních měsících výrazně nahoru.
- Jak moc jsou aktuálně (ne)naplněné evropské zásobníky.
- Jakou roli sehrálo počasí a jak může ceny komodit ještě ovlivnit během zimy.
- Za kolik energie nabízí čeští dodavatelé a jaké nabídky jsou výhodné.
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