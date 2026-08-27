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Téma: finanční trhy
26. 8. 2026 ▪ 1 min. čtení
Ranní brífink
„Šílené zadlužování v době prosperity.“ Analytička HN vysvětluje proč argument investicemi při tvorbě dluhového rozpočtu neobstojí
20. 8. 2026 ▪ 13:57 min.
Téma: finanční trhy
Ranní brífink
„Šílené zadlužování v době prosperity.“ Analytička HN vysvětluje proč argument investicemi při tvorbě dluhového rozpočtu neobstojí
20. 8. 2026 ▪ 1 min. čtení
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Investiční skupina Sandberg Capital Martina Fedora a Michala Ryboviče s byznysovým těžištěm v Česku a na Slovensku vstupuje na nový trh. Vůbec...
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Poslanci otevřeli dveře k bezuzdnému utrácení. Opozice je nyní proti, ale volná ruka ve financích se nakonec hodí všem
Vládní poslanci přehlasovali veto prezidenta, schválili rozpočtovou novelu a otevřeli dveře vyššímu zadlužování. Vláda (jakákoliv) získá díky...
27. 8. 2026 ▪ 2 min. čtení