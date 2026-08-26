Že by se na nás ten Západ zas jednou vykašlal? Nejlepší ekonomické mozky kontinentu založily skupinu, s jejíž pomocí chtějí u politiků prosadit, aby konečně pohnuli s reformami. Země Evropské unie v průměru ekonomicky rostou jen maličko. Vede to k relativnímu zaostávání za světem. A k tomu, že si v dnešním stále nehostinnějším světě budeme schopni ochránit naše zájmy méně a méně. „Pomalá agonie,“ nazval to Mario Draghi, někdejší šéf Evropské centrální banky.
Právě on s několika desítkami opravdu známých a respektovaných lidí včetně lídrů velkého byznysu teď založil Rýnskou skupinu. Jsou v ní i šéfredaktoři deníků Financial Times a Le Monde a týdeníku The Economist, žádná média nemají na názory evropských elit takový dopad. Iniciativa má všechny předpoklady pro to, aby měla vliv. „Není pozdě na to, abychom změnili směr, jakým se Evropa ubírá, když uděláme správné kroky právě teď,“ zní její motto. Lidi ze střední a východní Evropy bychom mezi jejími členy hledali (téměř) marně. Proč a kdo za to může?
Co se dočtete dál
- Co nejlépe dokazuje fakt, že západní elity naši část kontinentu pořád přehlížejí.
- Na druhou stranu, čím jim k tomu my sami dáváme pořádný důvod.
- O čem hodně vypovídá jeden seminář v české Poslanecké sněmovně.
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