Mluví AI, nebo člověk? Matěj Schmalz by měl mít pro podobnou hádanku docela dobrý sluch. Je zakladatelem a šéfem českého start-upu Elredo Voice, který vyrábí audioknihy se syntetickými hlasy pro česká i zahraniční nakladatelství. Jenže ani on už si podle svých slov není vždy jistý. Když jeho tým nedávno naklonoval hlas kolegy, po čase váhal i člověk, který se na jeho vytvoření podílel, zda slyší originál, nebo kopii. „Je to trošku vtipné a trošku děsivé,“ říká Schmalz.
Elredo původně vzniklo před třemi lety jako čtenářská aplikace. K audioknihám firmu přivedli sami uživatelé, kteří chtěli poslouchat tituly, jejichž audioverze kvůli drahé výrobě nevznikaly. Dnes Elredo Voice pracuje pro česká nakladatelství i velké americké hráče, dokončuje další investiční kolo a letos míří na tisíc vyprodukovaných audioknih.
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