Stereotypy mohou být někdy dobrá věc. Ruská dezinformační scéna se v minulých dnech pokusila proti sobě poštvat Čechy a Poláky vymyšleným konfliktem v Záolží, který podpořila falešnými stránkami webu iRozhlas nebo falešným účtem českého velvyslance v Polsku.
Na české dezinfoscéně se rozjela kampaň, zatímco server Seznam Zprávy všechno pečlivě zdokumentoval. Autoři dezinfokampaně si mysleli, že vsadí na stereotyp letitého konfliktu a nedořešeného hraničního dluhu z 50. let minulého století. Jenže tenhle stereotyp je v posledních letech překrytý novým: Češi a Poláci se navzájem objevují a začínají rozumět jeden druhému.
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