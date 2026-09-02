Odchod Tima Cooka z čela Applu uzavírá jednu z nejúspěšnějších manažerských kapitol moderního byznysu. Když v roce 2011 přebíral vedení po Stevu Jobsovi, měli akcionáři pochopitelné pochybnosti. Jobs byl vizionář, který dokázal několikrát změnit celé technologické odvětví. Cook byl naproti tomu technokrat zodpovědný za procesy, dodavatelské řetězce a plánovaní. Málokdo tehdy čekal, že právě pod jeho vedením se z Applu stane firma s hodnotou počítanou v bilionech dolarů.

Cook nakonec dokázal něco možná méně romantického než Jobs, ale z pohledu akcionářů rozhodně pozoruhodného. Z mimořádně úspěšné technologické společnosti vybudoval jeden z nejvýkonnějších podnikatelských příběhů historie.

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Co se dočtete dál

  • Jak Cook proměnil obchodní model Applu?
  • Jak se změnila tržní hodnota, tržby a cena akcií Applu za Cookovy éry?
  • V jaké pozici vstupuje Apple do éry umělé inteligence?

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