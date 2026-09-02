Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal třímilionový peněžitý trest. Státní zástupce uvedl, že zváží podání dovolání. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.
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„Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová. Demokratický právní stát podle ní musí být dostatečně sebevědomý na to, aby snesl i takovéto politické projevy.
Rozsudek podle Okamury respektuje právo na svobodu projevu. Myslí si, že předznamenává i ukončení jeho trestního stíhání. Napsal to ČTK.
„Jsem rád, že pravomocný rozsudek soudu ve věci našich pravdivých předvolebních plakátů respektuje právo na svobodu projevu a potvrdilo se, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Zároveň je potřeba si připomenout skandální inkviziční způsob vyšetřování této věci, kterou iniciovala současná opozice, kdy vyšetřovatelé vytáhli z bytu nemocnou matku dvou dětí za účelem výslechu. Na základě tohoto rozsudku je zřejmé, že dojde i k ukončení nezákonného trestního stíhání mojí osoby,“ uvedl Okamura.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj‘ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Plakát s romskými dětmi byl podle soudkyně Křikavové „prezentací politického názoru na řešení palčivé sociální problematiky“. Plakát s mužem tmavé pleti označila soudkyně za symboliku, zkratku a hodnotící soud, který se týkal migrační politiky EU a bezpečnostních rizik, které s ní část veřejnosti spojuje.
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„Předmětem tohoto řízení nebylo hodnocení správnosti politických názorů obžalované (SPD). Úkolem trestního soudu není rozhodovat, které názory na migraci, sociální politiku či integraci jsou správné či nesprávné. Úkolem bylo posoudit, zda byly překročeny hranice stanovené trestním právem,“ zdůraznila soudkyně. „Pouhé otevření témat nebo kritika stávajících způsobů jejich řešení nemůže být bez dalšího považováno za projev nenávisti,“ dodala.
SPD v úterý u soudu zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé hnutí nedorazili. Podle Batuny je verdikt potvrzením toho, že pluralita názorů je v Česku stále možná. „SPD se v rámci předvolební kampaně pokoušela zaujmout své voliče poukázáním na negativní dopady migračního paktu, nesprávné přerozdělování sociálních dávek, na kritiku tehdejší vlády. Způsob, kterým někoho kritizujete, přece v rámci demokratické společnosti nemůže být nikdy trestný,“ řekl po jednání novinářům.
„Důrazně zvážíme možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám mohl vyjádřit Nejvyšší soud, který má zásadní judikatorní vliv na soudy v celé zemi,“ řekl státní zástupce Ondřej Šťastný. „Je evidentní, že odvolací soud má na věc opačný názor než obžaloba a svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji,“ poznamenal.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.
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