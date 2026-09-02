Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) si kvůli bitcoinové aféře najímá další externí advokáty. Bojí se totiž, že by stát mohl přijít „pro nevděk“ o miliardový dar od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Že hrozí jeho vrácení, se resort dozvěděl v polovině srpna.
Když Tejc nastoupil do funkce ministra spravedlnosti, rozjel kvůli bitcoinové kauze vnitřní audit. Ten se zaměřoval na to, jak úřad najímal advokátní kanceláře a auditory na smlouvy, které v souvislosti s uvedenou aférou uzavírala Tejcova předchůdkyně Eva Decroix z ODS. Po auditu pak tehdejší smlouvy s právníky vypověděl. Kritizoval vysokou hodnotu kontraktů – vyšly na osm milionů. Výhrady měl i k samotnému účtování nákladů a sám pak mluvil o tom, že „jeho“ zaměstnanci zvládnou vše interně.
Před týdnem si ale jeho resort také najal kvůli bitcoinům externí právníky. Týmu advokátní kanceláře PRK, v jehož čele stojí Robert Němec, který do loňska vedl Českou advokátní komoru, se zavázal zaplatit 3500 korun za hodinu, maximálně pak 1,5 milionu korun.
Podle smlouvy, založené v registru smluv, má Němcův tým „posuzovat soukromoprávní dopady nakládání s virtuální měnou bitcoin ministerstvem“.
Především se pak má zabývat případnou odpovědností resortu jako prodejce kryptoměn za případné vady a možnými nároky kupujících z vadného plnění. Posoudit má také možný vznik újmy, sporů či škody. Součástí zakázky je také návrh dalšího postupu ministerstva.
Uvedená suma se přitom nevymyká odměnám v podobných případech. Znamená to, že maximální počet hodin, které si Němcova kancelář může vyúčtovat, je 430. Sám Němec se ke smlouvě ani k tomu, jestli ministerstvo advokáty samo oslovilo, nechtěl vyjadřovat. „Zatím bez komentáře,“ reagoval stručně na položené otázky.
Hlavním důvodem pro novou analýzu je, že Jiřikovský ministerstvu oznámil odvolání daru pro nevděk. „Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků souvisejících s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory,“ uvádí mluvčí úřadu Vladimír Řepka.
„A druhá podstatná věc je, že se bohužel řada současných zaměstnanců ministerstva podílela na přípravě podkladů pro ty transakce a já bych byl v tuto chvíli rád, aby byla jistota, že se nikdo z nich nedostane do střetu zájmů,“ doplnil pro HN ministr Tejc.
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Možnost, že by ministerstvo muselo bitcoiny vracet, přitom zatím není na stole. A ani dlouho nebude. K daným bitcoinům totiž nemá přístup. Již loni v červnu je zablokovala policie jako údajný výnos z trestné činnosti. A zmrazené zůstanou do doby, než soud definitivně rozhodne o Jiříkovského obžalobě z praní špinavých peněz. Pokud ho odsoudí, propadnou nejspíše státu, pokud ne, měly by se vrátit ministerstvu spravedlnosti. Celý proces přitom bude zřejmě trvat několik let.
A kdyby soud nakonec pravomocně Jiřikovského obžaloby z praní peněz zprostil, ten se k bitcoinům stejně hned nemusí dostat. „Když mu je ministerstvo nebude chtít vydat, bude muset pan Jiřikovský podat žalobu a ten nevděk před soudem skutečně prokázat,“ poukazuje Pavel Kroupa z brněnské advokátní kanceláře Kroupalidé.
Odvolat dar není jednoduché a soudy k takovým případům přistupují obezřetně a často takové odvolání neuznávají. Podle občanského zákoníku je totiž odvolání daru pro nevděk možné jen v případech, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil a porušil při tom dobré mravy. „Což bude pan Jiříkovský v tomto případě obtížně prokazovat,“ podotýká Kroupa.
Tomu, že si ministerstvo objednalo analýzu situace, která může fakticky nastat až za několik let, rozumí. „Chápu, že chce vědět, jak to po právní stránce může dopadnout. Najít si externího poradce v takto citlivé věci není nic neobvyklého a ani ta domluvená odměna není přemrštěná,“ konstatuje Kroupa.
Resort pod Tejcovým vedením využil externí služby advokáta už víckrát. V dubnu si například najal Jaroslava Ortmana s maximální odměnou přibližně 3,6 milionu korun. Tejc jeho angažování zdůvodňoval vysokým rizikem sporů, které by mohly ministerstvo zasáhnout, a potřebou tato rizika rychle vyhodnotit.
Bitcoinová aféra propukla v květnu 2025, když Deník N přišel s informací, že ministerstvo spravedlnosti pod tehdejším ministrem Pavlem Blažkem (ODS) přijalo bitcoinový dar v hodnotě téměř miliardy korun s pochybným původem od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského.
Na začátku srpna kvůli tomu žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala Jiřikovského, exministra Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Například pro Blažka a Daňhela žalobkyně požaduje trest 6,5 roku vězení za praní špinavých peněz i zneužití pravomoci úřední osoby. Pro Jiřikovského požaduje trest vyšší, uložení souhrnného trestu 20 let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště Nucleus Market a za praní špinavých peněz.
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