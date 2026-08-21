Zakladatel společnosti Bit.plus a kryptoměnový veterán Martin Stránský o sobě říká, že je nejen podnikatel, ale také spekulant. Bitcoin kdysi trefil v jeho začátcích a právě k němu přirovnává investici do akcií jedné technologické společnosti, ve které vidí obrovský potenciál a chce ji držet, „dokud bude mít na chleba“.
Nadšence do technologií v poslední době ho fascinuje umělá inteligence a jeho parťákem se stal model Claude, se kterým mimo jiné konzultuje i své podnikatelské nápady. V rozhovoru pro HN se o některé své vize podělil. Jejich realizaci mu může umožnit získání dvou licencí MiCA od České národní banky, které mu otevírají dveře k evropské expanzi.
Také se krátce vrátil k bitcoinové kauze, ve které se jeho společnost ocitla náhodou, ale sehrála důležitou roli.
Máte rád technologie, teď hodně používáte jazykový model Claude od Anthropicu. Nepřemýšlel jste třeba o investici do některé z velkých amerických AI firem předtím, než vstoupí na burzu?
Co se dočtete dál
- Jaké akcie technologické firmy Stránský přirovnává k bitcoinu a proč.
- Jaké má plány s licencemi MiCA a jak mu to může umožnit velkou expanzi do Evropy.
- Jak daleko je příprava českého stablecoinu a k čemu bude dobrý.
- Jakou roli hrála jeho firma v bitcoinové kauze.
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