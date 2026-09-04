Výsledek referenda na Islandu nepředstavuje odmítnutí evropské integrace. Ukazuje, že současné uspořádání země v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) – přístup na jednotný trh, volný pohyb osob a účast v programech EU bez členství v unii a bez možnosti hlasovat o jejích pravidlech – je dostatečně atraktivní na to, aby byl zachován status quo.
Na rozdíl od většiny mediálního pokrytí nebyli Islanďané tázáni, zda chtějí vstoupit do unie, nýbrž zda chtějí obnovit přístupové rozhovory pozastavené v roce 2013. Hlas pro („Ano“) by je k ničemu nezavazoval, neboť jakákoli případná dohoda by vyžadovala druhé referendum. Při volební účasti přesahující 80 procent hlasovalo 52,8 procenta proti („Ne“) a 47,2 procenta pro („Ano“). Obnovení jednání podpořily pouze dva volební obvody v Reykjavíku; všechny ostatní části země, včetně předměstí samotného hlavního města, odmítly byť jen zjistit, jaké podmínky by Island mohl získat.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní výhody a omezení EHP Islandu přináší?
- Které oblasti by plné členství nejvíce zasáhlo?
- Co islandské hlasování znamená pro kandidátské země?