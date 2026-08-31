Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více než kolik bylo pro, uvedla agentura DPA. Islandská premiérka Kristrún Frostadóttirová v neděli po vyhlášení výsledků oznámila, že vláda v tomto volebním období přístupová jednání s Evropskou unií nepovede. Podle premiérky není výsledek hlasování neúspěchem, nýbrž „vítězstvím demokracie.“
Volební právo má něco málo přes 270 000 Islanďanů. Podle islandské televize odevzdala svůj hlas pětina z nich předem. Voliči se přiklonili na stranu těch, podle nichž jsou islandské rybolovné vody příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde. Podle agentury Reuters výsledek hlasování zklame Brusel. Pokud by Islanďané bývali hlasovali pro, mohlo by to podle některých unijních úředníků pomoci zmírnit skepsi vůči rozšíření EU a strategicky posílit blok v době, kdy je v centru pozornosti bezpečnost v Arktidě.
Výsledek referenda naopak přivítali evropští radikálně pravicoví politici. Francouzská politička Marine Le Penová na síti X napsala, že Islanďané připomněli zřejmou pravdu, že členství v EU „není přirozeným horizontem“ pro každou evropskou demokracii. „V době, kdy někteří prosazují větší federalizaci a přenos suverenity na Evropskou komisi, nám toto hlasování připomíná, že je možná i jiná Evropa – Evropa svobodných, suverénních národů, které dobrovolně spolupracují v otázkách společného zájmu,“ napsala žena, která se chystá kandidovat na francouzskou prezidentku. Lídr britské strany Reform UK a známý euroskeptik Nigel Farage na síti X uvedl, že gratuluje Islandu „k rozhodnutí zachovat si nezávislost“.
Země s pouhými 400 000 obyvateli požádala o členství v EU již během finanční krize v roce 2009. Po parlamentních volbách v roce 2013 však nová euroskeptická vláda plány na přistoupení pozastavila.
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