Uvažování developerů a investorů se mění. Dřevostavby již nevnímají jako alternativu, ale čím dál více jako strategické aktivum pro snižování uhlíkové stopy, plnění přísných evropských ESG normativů a proti budoucím uhlíkovým daním. „Zatímco beton, cihly a ocel nesou obrovskou zabudovanou uhlíkovou stopu z výroby, dřevo funguje jako uhlíkový trezor, který CO₂ během růstu absorbuje a po dobu životnosti budovy ho ukládá,“ upozorňuje Tomáš Červený, obchodní ředitel společnosti RD Rýmařov, která dodává již více než 50 let prefabrikované domy a budovy nejen v České republice.
Když se u nás řekne montovaná dřevostavba, lidem se často vybaví pojem „okál“. Jak moc se dnešní moderní prefabrikace liší od té historické?
Historicky jsme na systému OKAL vyrostli a ve své době to byla špičková technologie velkoplošné panelové prefabrikace, která pomáhala řešit tehdejší bytovou krizi. V mnoha okálech z minulého století se bydlí dodnes. Současné domy RD Rýmařov jsou nicméně výsledkem padesáti let našeho vlastního nepřetržitého vývoje, nových certifikovaných materiálů a pokročilých technologií. Stavíme z materiálů s garantovanou kvalitou, s maximálním důrazem na zdravotní nezávadnost a energetickou úspornost. A nejde jen o rodinné, řadové nebo modulární domy, ale také bytové domy a veřejnou výstavbu. Tady všude se naše technologie dřevostaveb umí uplatnit.
V čem spočívá hlavní výhoda prefabrikace pro stavebníky a developery?
Technologie prefabrikace s precizně řízenou výrobou dokáže developerům nabídnout zrychlení cyklu o měsíce, u větších projektů až o roky se zachováním špičkové kvality. Významně k tomu přispívá i hotové konstrukční a technologické řešení a „design and build“ přístup, kdy developer ušetří mnoho času i nákladů před samotnou výrobou i během realizace.
RD Rýmařov
Největší výrobce dřevostaveb v České republice s více než 50 lety zkušeností a více než 26 000 realizací. A to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Klade důraz na zdravotní nezávadnost používaných materiálů a jako jediná firma na trhu nabízí 50letou záruku na konstrukci svých domů. Základní nabídka RD Rýmařov obsahuje přes tři desítky typových projektů, jež lze podle potřeby upravit. Společnost se věnuje také zakázkové architektuře, aby zákazník získal dům podle svých vlastních představ.
Celý dům nejprve připravíme digitálně jako tzv. digitální dvojče v systému BIM. Výrobní data se pak přenášejí přímo do automatizovaných CNC linek v našich halách. Na staveniště pak odjíždějí hotové velkoplošné dílce vybavené už z výroby izolacemi, okny i přípravou pro instalace. Milimetrová přesnost je velmi důležitá, protože nám umožňuje precizní montáž nejen stavby samotné, ale i zařízení domů. Už dle projektu se zpracovávají kladecí plány pro koupelny a vyrábí se předem kuchyně. Pro klienta to znamená rychlost a předvídatelnost výstavby. Hrubá stavba stojí za několik dní a dům na klíč můžeme předat k nastěhování už do 30 dnů od zahájení montáže.
Navíc si zakládáme na transparentnosti. Při podpisu smlouvy o dílo klient zná konečnou cenu, která se během realizace nemění, a nehrozí tedy vícenáklady z důvodu víceprací. Ve většině případů dodáváme dům na klíč k okamžitému nastěhování, a to včetně základové desky, zařízených koupelen a kuchyní, a dokonce i moderních technologií, jako je tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika. Klient tak přesně ví, kolik zaplatí, a na konstrukci domu mu navíc poskytujeme mimořádnou záruku 50 let. Pro developery je tato kombinace rychlosti, pevné ceny a rychlého návratu investice tím nejsilnějším argumentem.
Často přetrvává názor, že prefabrikace svazuje ruce architektům. Nakolik jste schopni reagovat na individuální požadavky?
Katalogové projekty jsou dnes odrazovým můstkem nebo inspirací. Zhruba polovina naší produkce směřuje do zakázkové, individuální architektury. S architekty a projektanty dokážeme realizovat atypy, nestandardní domy s velkorysými prosklenými plochami i minimalistickým designem. Když na nějaká omezení narazíme, lze je řešit změnou nebo doplněním hybridní technologie. Proto je důležité před samotným architektonickým návrhem rozhodnout o materiálovém složení a technologii stavby, a tím i předpokládaných nákladech.
Jistě jste investovali i do nových technologií a automatizace, jak konkrétně?
V oblasti digitalizace byl úspěšně zaveden skladový systém WMS. Příjem i výdej zboží dnes probíhá přes digitální čtečky, systém zajišťuje automatickou přípravu výdeje a průběžné odpisy v reálném čase. Výsledkem je výrazně vyšší rychlost operací, nižší chybovost a schopnost odbavovat rostoucí objem zakázek bez nutnosti navyšování personálu. Dále jsme zahájili projekt zavádění MES systému postaveného na platformě stávajícího ERP, jehož cílem je digitální propojení a sledování výrobních procesů v reálném čase.
Stavebnictví čelí tlaku na dekarbonizaci. V čem má dřevo v porovnání s tradičními materiály navrch?
Jde o požadavky ESG. Klasický beton, cihly i ocel nesou vysokou zabudovanou uhlíkovou stopu z výroby. Dřevo naopak během svého růstu CO₂ pohlcuje a v konstrukci budovy ho na dlouhá desetiletí bezpečně ukládá – funguje jako uhlíkový trezor. Investoři a developeři tak přestávají dřevo vnímat jako alternativu, ale jako strategické aktivum. Zajímá je, jaké uhlíkové a regulatorní riziko ponese budova za 20, 30 let. Má to i své finanční důvody. ESG reporting stejně jako posuzování životního cyklu (LCA) budou stále přísnější. Budova s nízkou uhlíkovou stopou bude mít v budoucnu vyšší likviditu.
A má Česká republika dostatek zdrojů pro takový nárůst atraktivních dřevostaveb? Tedy dostatek dřeva i v souvislosti s klimatickými změnami?
Český lesní fond je do určité míry schopen pokrýt masivní rozvoj dřevostaveb, ale bude nutné uvažovat dlouhodobě a lesní hospodářství i zpracování dřeva přizpůsobit. Smrkové monokultury jsou v důsledku změny klimatu zranitelnější. Pro větší odolnost bude potřeba pokračovat ve vysazování smíšených lesů. Dá se předpokládat, že vedle smrkového se začnou prosazovat ve výrobě dřevostaveb i další druhy dřeva. A dotkne se to i samotného vývoje a využití materiálů, ať už z recyklovaného dřeva, kompozitu nebo zcela nových hybridních skladeb.
Také se mluví o prostorových modulech a vy sázíte na lehkou velkoplošnou prefabrikaci. U jakých typů staveb je výhodnější stavět z rýmařovských panelů a v čem vidíte přednosti tohoto přístupu oproti čisté modulární architektuře?
My v RD Rýmařov sázíme na obě technologie. Rozdíl je jen v míře prefabrikace. Každý typ je vhodný pro určitý druh objektů. A rozhodnutí, která technologie se použije v daném případě, určuje hlavně ekonomika stavby. Cílem prostorové neboli modulární prefabrikace je eliminovat montážní práce na stavbě. Ale například u velkých objektů, skládaných z mnoha modulů, již této efektivity nelze dosáhnout, a naopak se násobí konstrukce a náklady na dopravu. Proto je vhodné u každého objektu správně zvolit systém stavby.
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A jak vidíte budoucnost RD Rýmařov v delším horizontu? Jak se bude podle Vás stavět z prefabrikovaných dílů za 10 let? Jsou omezením jen nepružné územní plány či stavební zákon?
I dnes zažíváme bytovou krizi a je nejvyšší čas to začít měnit. Nedostupné bydlení je jedním z faktorů, který zásadně ovlivňuje celkovou odolnost společnosti. Větší pružnost územních plánů i snazší povolovací procesy by byly jistě užitečné, stejně jako uvolňující se výškové limity pro dřevostavby. Ale to hlavní je spolupráce při řešení takto zásadní výzvy mezi zákonodárci, samosprávami, investory a stavebními firmami.
Ale bez ohledu na to je pro nás důležité, aby bylo bydlení opět dosažitelné. Proto usilujeme o to, aby se domy RD Rýmařov staly v následujícím desetiletí synonymem pro moderní a dostupné bydlení. A v souvislosti s tím odhadujeme, že každá třetí novostavba by pak mohla stát právě ze dřeva.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
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