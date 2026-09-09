Katolíků v Česku ubývá. Za posledních 30 let klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi na méně než čtvrtinu. V některých chvílích se přesto jejich množství i soudržnost projeví a letos bylo tím momentem bezpochyby červnové blahořečení dvou českých kněží a obětí komunistického režimu z 50. let minulého století, Jana Buly a Václava Drboly. Na brněnském výstavišti se slavnosti zúčastnily desetitisíce věřících, několik stovek kněží, biskupové a papežský legát Michael Czerny.
Z hlíny země ke světlu nebe. Kaple v Nesvačilce vytrhne člověka ze všednosti
Sedm ručně otesaných jedlových trámů se sbíhá jako kostra velkého stanu ke střešnímu světlíku a dává specifickou tvář místu, které zaujalo veřejnost i odbornou komunitu architektů. Sedm sloupů, sedm bolestí. Hlína, kámen, dřevo a styl, který má potenciál inspirovat církevní stavby 21. století.
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