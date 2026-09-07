Osobnost člověka se obvykle vysvětluje kombinací výchovy, životních zkušeností, prostředím i genetikou. Dosud největší genetická studie lidské osobnosti ale ukazuje, že to není všechno. Vědci v rozsáhlém pátrání prozkoumali stovky tisíc lidí a dostali se i dovnitř samotných rodin. Právě v nich zjišťovali, jak moc velkou roli jednotlivé aspekty hrají. Přišli na několik překvapivých zjištění, a dokonce odhalili, že v některých případech může být vztah i oboustranný. Tedy že osobnost může ovlivňovat zdraví a některé životní okolnosti zase mohou v průběhu života měnit osobnost. Jak vypadá nejpodrobnější genetická mapa lidské osobnosti?

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Co se dočtete dál

  • Jak velkou roli hrají rozdíly v genech.
  • Proč svědomitost výrazně pozitivně ovlivňuje povahu.
  • Co dalšího ovlivňuje povahu.

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