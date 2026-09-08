Starší ročníky si možná ještě pamatují na vtipy o Rádiu Jerevan. Byla to oblíbená satira, která demaskovala informační politiku socialistických režimů. Příklad?
Dotaz na Rádio Jerevan: Je pravda, že sovětský šachista Anatolij Karpov Garri Kasparov vyhrál v Moskvě v loterii auto? Odpověď: V principu ano. Ale nebylo to v Moskvě, nýbrž v Leningradě. Nebyl to Anatolij Karpov, ale řadový občan Ivan Ivanov. Nebylo to auto, ale jízdní kolo. A nevyhrál ho, ale ukradli mu ho.
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