Skeptické předpovědi, že houby letos kvůli suchu neporostou, v lese nad šumavskou říčkou Křemelná rozhodně neplatí. Různé druhy hřibů, klouzci a samozřejmě i nejedlé houby tady zhusta lemují cesty. Nebýt nečekané policejní pásky, která barvami ladí s muchomůrkami červenými, by šlo hříbky sbírat i uvnitř střeženého prostoru obklopeného hvozdy. Jenže území bývalého armádního chemického cvičiště, které nechalo ministerstvo životního prostředí tento týden uzavřít a hlídat policií, prý skrývá sudy s nebezpečnými látkami. A znečištěná má být i část půdy.

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Co se dočtete dál

  • HN navštívily území bývalého armádního chemického cvičiště na Šumavě, které nechalo ministerstvo životního prostředí tento týden uzavřít a hlídat policií. Prý skrývá sudy s nebezpečnými látkami a zamořená je i půda.
  • Kde se prostor nachází a jak vypadá?
  • Kolik ho hlídá policistů a co na to říkají místní?