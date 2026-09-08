Dramatickými slovy popsal na úterní tiskové konferenci ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) výsledky průzkumu v bývalém šumavském vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku. Specializovaná firma Dekonta podle něho našla v bývalých bunkrech armádního chemického cvičiště 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které už zamořily část zeminy okolo. Ministr nález popsal jako přírodní katastrofu a hrozbu pro okolní obyvatele i návštěvníky šumavského národního parku. Ze vzniklé situace viní minulé vedení ministerstva v čele s Petrem Hladíkem (KDU–ČSL). Oslovení experti ale slova o katastrofě mírní. Připomínají, že podobně znečištěných a nebezpečných míst jsou v zemi minimálně vyšší stovky.
Co se dočtete dál
- Co vlastně experti nalezli.
- Jak dlouho by měla trvat sanace celého území a kolik to bude stát.
- Co skutečně hrozí a co na to říkají nezávislí odborníci.