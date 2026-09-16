Záměr ministerstva životního prostředí sestavit pracovní skupinu, která by měla posoudit, zda zejména v národních parcích, ale i dalších lesích nezůstává příliš suchého dřeva, zatím nijak nepokročil. V červenci přitom ministr Igor Červený (Motoristé) tvrdil, že vznikne během několika týdnů. Před poslanci výboru pro životní prostředí hovořil o konci srpna. Stojící či už popadané vyschlé kmeny odumřelých stromů by totiž podle něj mohly zvyšovat riziko vzniku požárů a bylo by tak lepší je vytěžit. Chce tak otevřít kontroverzní téma, zda do národních parků posílat těžkou techniku.
Řada expertů ovšem na základě studií upozorňuje, že suché dřevo má na šíření lesních požárů minimální vliv. Ponechávání suchých kmenů v lesích zejména parků naopak považují za důležité kvůli udržení pestrosti života v nich. Debata na toto téma se rozproudila zejména po požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022.
Co se dočtete dál
- Motoristé zatím s nápadem sestavit tým, který by posoudil, zda zejména v národních parcích neleží příliš suchého dřev a nemělo by se vytěžit, nepokročili.
- Proč skupina do konce prázdnin nevznikla?
- Kdo by ji měl případně tvořit a co na to vědci?