Neprostupný terén na dvou protilehlých skalních masivech, štiplavý kouř, vyschlá krajina i agresivní vosy. Krocení požáru poničených lesů uprostřed Národního parku České Švýcarsko ale v pondělí hasičům asi nejvíce ztížil vítr, kvůli němuž se plameny začaly šířit dál. A to i do Německa a přímo k národní přírodní památce Pravčická brána, odkud hasiči evakuovali turisty. Desítky lidí už raději opustilo domovy i v blízké obci Mezná. Z širokého okolí lokality Malinového dolu, který se nachází jen asi půldruhého kilometru od turisticky nejnavštěvovanějšího místa parku, i ostrohu nad Edmundovou soutěskou, se tak i druhý den od vzniku požáru valila čím dál hustší a rozsáhlejší mračna hustého žlutohnědého kouře.

„Je to letos největší lesní požár a jeden z největších i za celých sedm let, co tu sloužím. Dnes začaly hořet i koruny stromů a rozsah na obou ohniscích už možná dosahuje dohromady k 10 hektarům. Je navíc nebezpečný tím, jak je blízko Hřensku, obydlím, penzionům,“ popisoval kolem poledne u vstupu do Edmundovy soutěsky jeden ze strážců parku.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.