Čtyři roky pracovali experti České inspekce životního prostředí na případu zavezení prohořívající ostravské heřmanické haldy více než půlmilionem tun odpadů. Letos na jaře jim však ministerstvo životního prostředí případ odebralo. A řízení, v němž firmě Ridera Bohemia hrozila pokuta až 25 milionů korun a uložení nápravných opatření, resort po dvou měsících bez výsledku ukončil. Z inspekce, kterou od června nově vede bývalý volební kandidát a sponzor Motoristů Pavel Straka, zaznívají slova o frustraci, zklamání a ztrátě nezávislosti.
Někteří inspektoři nyní kritizují tlak ministerstva vedeného Motoristy, které podle nich vycházelo vstříc vyšetřované firmě. Existují podle nich i indicie, že některé dokumenty, které podepisoval šéfinspektor Straka, vznikaly přímo na ministerstvu. A také že část jiných, vydávaných ministerstvem, připravila samotná Ridera Bohemia.
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- Čtyři roky pracovali experti České inspekce životního prostředí na případu zavezení prohořívající ostravské heřmanické haldy více než půlmilionem tun odpadů. Letos na jaře jim však ministerstvo životního prostředí případ odebralo. A řízení až o 25milionové pokutě a nápravných opatřeních vůči ostravské firmě Ridera Bohemia po dvou měsících bez usvědčení viníka samo ukončilo. Z inspekce, kterou od června nově vede bývalý volební kandidát a sponzor Motoristů Pavel Straka, nyní zaznívají slova o frustraci, zklamání a ztrátě nezávislosti.
- Co inspektorům nejvíce vadí?
- A jak mohly ministerstvo i samotná firma šetření případu ovlivnit?