Už desítky let v Ostravě doutná kopec vytěžené uhelné hlušiny. Svým objemem přibližně 30 milionů tun je největší v Česku. Černé uhlí pod jeho povrchem v některých částech prohořívá. Jedná se o starou ekologickou zátěž, jejíž zabezpečení a likvidaci má na starosti státní podnik Diamo. Ten usiluje o to, aby se podzemní hoření nerozšiřovalo. Do mohutné haldy vedle Dolu Heřmanice proto například vstřikuje cementovo-popílkové směsi, které od sebe mají ložiska uhlí oddělit.

Jednou z variant zabezpečení kopce bylo v minulosti i odtěžení hlušiny a vytřídění zbytkového uhlí. Soukromá společnost Ostravská těžební kvůli tomu u haldy vybudovala třídicí linku, na což měla s Diamem podepsanou smlouvu. Linka byla v provozu několik měsíců, s jejím fungováním ale nebyl státní podnik spokojen, proto k počátku roku 2020 spolupráci vypověděl. Linka od té doby stojí. Obě společnosti kvůli tomu vedou několik soudních sporů.

Nyní se Ostravská těžební ozvala s nabídkou, že linku Diamu poskytne bez nároku na zisk, protože je škoda uhlí z ní nevyužít, když jeho ceny v důsledku války na Ukrajině významně vzrostly. V březnu se dostaly zhruba na čtyřnásobek toho, kolik činily na začátku roku. Nyní se ceny černého uhlí na světových trzích pohybují kolem 330 dolarů za tunu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.