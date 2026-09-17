Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na konci dubna ukončila čtyřleté vyšetřování kauzy hořící heřmanické haldy na kraji Ostravy. Příslušné ministerstvo tehdy inspektorům případ, ve kterém prověřovali zavezení odvalu více než půlmilionem tun odpadů, odebralo. Proti výjimečnému kroku resortu životního prostředí vedeného Igorem Červeným (Motoristé) nyní podal státní podnik Diamo správní žalobu k soudu. Firma, která haldu spravuje, míní, že ho rozhodnutí resortu poškozuje. Úřad totiž celé řízení převzal a v červnu ho ukončil bez nalezení viníka.
Podání žaloby má přitom souhlas zakladatele podniku, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu vedené vicepremiérem a místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem. Případ je tak v poslední době už několikátým sporem mezi nejsilnějším vládním uskupením a Motoristy.
Co se dočtete dál
- Státní firma Diamo se pouští do křížku s ministerstvem životního prostředí. Žaluje u správního soudu, že Motoristy vedený úřad odebral České inspekci životního prostředí případ odpadů uložených na ostravské hořící haldě.
- Proč se Diamo cítí poškozené.
- A proč je zjištění, kdo odpad na haldu navezl, tak důležité.