Nový ředitel České inspekce životního prostředí Pavel Straka je asi první vysoký státní úředník, který se už více než dva měsíce ve funkci odmítá jakkoli představit veřejnosti. Dosud neodhalil svou profesní minulost, a dokonce ani fotografii. Straka se přitom stal šéfem organizace klíčové pro dohled nad dodržováním zákonů chránících životní prostředí s ročním rozpočtem zhruba půl miliardy korun. Může ovlivňovat výši pokut, průběh vyšetřování havárií i kontrol.
HN už popsaly kontroverzní a opakované výběrové řízení, díky kterému se tajemný muž do vysoké funkce dostal. Straka uspěl u komise nakloněné Motoristům, kteří resort životního prostředí řídí. A partajní linka je tu jasná. Za stranu neúspěšně kandidoval ve volbách a byl jejím významným sponzorem. Částečně je díky médiím známý i Strakův profesní životopis, včetně obchodování jeho firmy s luxusními apartmány v Gruzii. HN nyní o minulosti a rodině „neviditelného“ manažera získaly další překvapivé informace. Motoristé, kteří ho do funkce dostali, na otázky HN ohledně prověřování jeho minulosti neodpověděli.
Nejbližší příbuzní Straky čelili v minulosti trestnímu stíhání, a byli dokonce pravomocně odsouzení. A v řadě soudních líčení, zejména u majetkových sporů, u kterých HN obdržely soudní rozhodnutí, pak figuruje i jméno Pavla Straky mladšího, tedy šéfa dnešní inspekce. HN navíc získaly svědectví dvou na sobě nezávislých lidí, podle kterých se dnešní šéfinspektor podílel spolu s celou rodinou na drogových deliktech, za které byl odsouzený jeho bratr. Hovoří o tom například bývalý dlouholetý rodinný advokát, který Strakovy zastupoval v řadě sporů, ale i další lidé dříve blízcí rodině.
Podle expertů na státní správu může Straka i proto představovat v čele tak významné organizace riziko. Na jeho pozici ale přísnější bezpečnostní prověrka Národního bezpečnostního úřadu na rozdíl od jiných vysokých postů není povinná.
Diplom ve 34 letech
Dnes jednačtyřicetiletý Pavel Straka vyrůstal v jihomoravském Lanžhotě v rodině podnikatele a bankovní úřednice. Rodiče mu po střední škole platili na Právnické fakultě Masarykovy univerzity kurz celoživotního vzdělávání. Nakonec se mu ale podařilo přestoupit na denní studium, kde setrval do roku 2016. Státní zkoušku však v Brně nesložil a právníkem se nestal.
Titul magistr nakonec získal později na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Shodou okolností na stejné škole, jakou absolvovala například i bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), která musela kvůli podezření z opsání diplomové práce funkci po dvou týdnech opustit. Univerzita se jí zastávala, nicméně pochybnosti o kvalitě vzdělávání na škole zůstaly. Straka tady tříleté studium ukončil v roce 2019 – ve svých 34 letech.
Už během studií v Bratislavě se prý Straka věnoval vlastní firmě Sofiarino, která se zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a v roce 2021 vstoupila do likvidace. Vyplývá to ze Strakova profesního životopisu, který HN získaly z ministerstva životního prostředí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Roky 2019 až 2023 pak strávil jako právník v nadnárodní společnosti CMS v Bratislavě. Poté pracoval dva roky pro soukromého poskytovatele internetu Internet4You z Podivína na Břeclavsku. A v posledním roce byl ředitelem a majitelem společnosti BTM Global, která se, jak popsal web Voxpot, věnuje v Gruzii prodeji luxusních apartmánů napojených na tamní proruskou vládní stranu.
Vymahač dluhů a nezaměstnaný
Strakovo působení v posledních deseti letech je tak veřejně zmapované, čím se ale zabýval předtím, je zahaleno mlhou. Podle zdroje kdysi blízkého rodině, který si však nepřál být jmenovaný, se Straka dlouho živil nejrůznějšími obchody a například i vymáháním peněz. „Živil se různě, s čímsi obchodoval, byl vymahačem dluhů, nevím, že by měl řádné zaměstnání,“ popsal zdroj, jehož identitu redakce zná.
Například v HN získaném soudním rozsudku z roku 2009 je uvedeno, že byl Straka v té době, ve svých 24 letech, nezaměstnaný. V tehdejší kauze byl spolu s dalším mladým mužem obžalovaný z vydírání, ale nakonec je soudce Pavel Beránek z břeclavského okresního soudu zprostil viny. Právě v té době Straka podle zdroje pracoval jako vymahač dluhů. Nicméně zřejmě bez jasného pracovního poměru.
Jak se vybíral šéfinspektor životního prostředí? Komise loajální Motoristům a zpochybňovaný životopis
Jeho jméno – nebo společně s bratrem Luďkem – se vyskytuje i v několika dalších soudních rozhodnutích stejného okresního soudu. Týkají se většinou sporů o majetek. V jednom z dokumentů, které HN získaly, se například dnes už neexistující firma B4Trade v roce 2018 domáhá toho, aby byla zneplatněná smlouva, kterou matka Alena Straková darovala svým synům majetek.
Zbavit se ho se matka snažila kvůli dluhům otce Pavla, který byl neúspěšným podnikatelem a čelil exekucím. Firma vymáhala po matce peníze a ona, aby platit nemusela, vyvedla majetek včetně některých nemovitostí ze svého vlastnictví a dala ho synům do podílového spoluvlastnictví.
Soud tehdy řízení, kterých firma vedla se stejným záměrem proti rodině několik, zastavil kvůli zániku žalobce. „Existoval ještě další podobný případ a jiný věřitel z roku 2014, jehož uspokojení se matka podobně vyhnula,“ říká tehdejší rodinný přítel a advokát Jan Farkač, který se ale později se Strakovými kvůli sporům o majetek ve zlém rozešel.
Matka obou synů měla původně úspěšnou kariéru v Komerční bance. Jako ekonomka a manažerka byla ředitelkou pobočky v Kyjově, Hodoníně a nakonec okresní pobočky Brno-venkov. Nakonec ale podle Farkače musela z banky kvůli problémům s poskytováním úvěrů odejít. Právník tehdy ženu zastupoval v pracovněprávních sporech, které se táhly řadu let.
Banka se k záležitosti nyní odmítla vyjádřit. „Komerční banka se ke konkrétním pracovněprávním záležitostem týkajícím se současných ani bývalých zaměstnanců nevyjadřuje. Z tohoto důvodu nebudeme danou záležitost blíže komentovat,“ sdělila pouze tisková mluvčí banky Lucie Leixnerová.
Zatímco z banky mohla Straková odejít bez trestního stíhání, kvůli jednání se svými nájemníky v domě v ulici Šmejkalova v Brně-Žabovřeskách už se mu ale nevyhnula. V roce 2017 skončilo podle webu Infosoud řízení, ve kterém byla brněnským krajským soudem pravomocně odsouzená a dostala peněžitý trest 200 tisíc korun za útisk nájemníků a poškozování jejich práv. Straková využila podle soudu platby záloh na vodu, plyn a elektřinu od nájemníků pro vlastní potřebu. Nezaplatila pak za plyn a důsledkem bylo dlouhodobé odpojení domu od zdroje tepla.
Mimochodem – právě ve zmíněném brněnském objektu dnes uvádí trvalé bydliště i Pavel Straka, podle prověření HN tam ale nežije.
Podle řady zdrojů HN ve skutečnosti bydlí dodnes v Lanžhotě s matkou a o čtyři roky mladším bratrem Luďkem, se kterým prý mají blízký vztah. Ten byl ve svém studiu mnohem rychlejší než Pavel. Titul magistr v oboru právo a právní věda na brněnské Masarykově univerzitě získal o čtyři roky dříve než jeho bratr, v roce 2015. Obhájil přitom diplomovou práci na téma Právní prostředky na ochranu zdraví před znečištěným ovzduším.
Zpočátku se mohlo zdát, že rozjíždí standardní právní kariéru. „Pracoval jako koncipient někde v Hodoníně,“ popisuje Farkač. Po čase se Luděk Straka stal samostatným advokátem a dodnes je možné na internetu dohledat břeclavskou adresu jeho kanceláře a telefon. Jenže v roce 2022 byl z advokátní komory vyškrtnut. A tady začíná další kontroverzní část rodinného příběhu.
Soud za prodej drog v Rakousku
Bratr dnešního šéfinspektora totiž při přijímání do advokátní komory zatajil, že byl v Rakousku v roce 2016 pravomocně odsouzený soudem v Korneuburgu soudkyní Annou Wiesfleckerovou za distribuci marihuany v letech 2014 až 2015. Podle rozsudku, který HN získaly, byl Straka odsouzený k trestu 15 měsíců vězení, z nichž mu soud deset měsíců podmíněně odložil na zkušební dobu tří let.
Nejdříve v české vazbě a pak v rakouském žaláři si tak odseděl celkem pět měsíců. „Po vzetí do vazby v Rakousku formálně pokračoval jako koncipient u mě. Chtěl jsem mu pomoci, aby nebylo zjevné, že je ve vězení. Ve skutečnosti ale v kanceláři nikdy nebyl. Poté vím, že pracoval u jiného advokáta,“ vzpomíná Farkač.
Jako o výjimečném procesu, kdy je za prodej drog souzený český advokát, o kauze dokonce zhruba před deseti lety informovala i některá rakouská média. Podmínkou pro členství v České advokátní komoře a výkon činnosti advokáta je přitom bezúhonnost. Komora proto Straku po odhalení skutečnosti vyškrtla.
Straka se proti vyhazovu bránil správní žalobou u Městského soudu v Praze, ten však rozhodnutí komory označil jako oprávněné. I tento dokument mají HN k dispozici.
Redakce získala i rozhodnutí Krajského soudu v Brně o Strakově vydání do Rakouska. Rakouská policie podle něj a podle evropského zatykače právníkovi dokázala, že dodal do Rakouska minimálně šesti odběratelům nejméně 3,5 kilogramu konopí. Za pozornost pak stojí zmínka, že v době, kdy byl Luděk Straka souzen, i v době, kdy prodával do Rakouska marihuanu, žil ve společné domácnosti se svým bratrem a rodiči v Lanžhotě.
Sídlo Strakových, dva zahradami propojené domy poblíž lanžhotského hřbitova, vlastní oba bratři. A právě dříve zdánlivě nevyužívaný druhý dům v ulici Jiřího Wolkera byl podle svědectví získaných HN místem, kde Luděk Straka pěstoval s rodiči a bratrem marihuanu, kterou prodával do Rakouska. Tamní policii však podle obou zmíněných rozsudků tvrdil, že marihuanu nakupoval „kdesi v Brně“. Rakušané to ale neprověřovali.
Česká policie případ zřejmě nešetřila vůbec. A nyní se k němu odmítá jakkoli vyjadřovat s tím, že je vázána mlčenlivostí. „Vaše otázky se týkají konkrétních osob a jejich možné trestné činnosti či prověřování Policií České republiky. Nemůžeme proto potvrdit ani vyvrátit, zda se jimi policie zabývala, spolupracovala se zahraničními orgány, prováděla úkony nebo k něčemu dospěla,“ sdělil mluvčí jihomoravského krajského ředitelství policie Petr Vala.
Šéfinspektor jako ochranka?
Podle Farkače bylo ale pěstování marihuany i výroba hašiše (koncentrovaný konopný produkt) pro Strakovy rodinným byznysem, který jim měl umožnit přežít těžké období po vyhazovu matky z banky.
„V nevyužité budově byly osazené lampy a pod nimi marihuana. A když to klimatické podmínky dovolovaly, tak ji měli ještě na zahradě. V podstatě ji vyráběli průmyslovým způsobem, a dokonce i lisovali hašiš. Vím to od starého Pavla a lisovnu hašiše jsem viděl na vlastní oči,“ tvrdí muž, který je připravený svědectví zopakovat.
Otec Straka se prý Farkačovi svěřil i s tím, že na obchodu se podílí i dnešní šéfinspektor Pavel, který prý dělal Luďkovi ochranku. „Myslím, že byli hrdí na to, že se jim podařilo tento byznys takto rozjet. Že mají tento typ obchodu,“ vypráví Farkač, který ale má s porušením zákona také své zkušenosti.
Mezi lety 2016 a 2019 strávil tři roky ve vězení kvůli daňovému deliktu svého klienta. „Pomáhal jsem mu aktivněji, než jsem měl,“ říká právník, který dnes po odpykání trestu působí jako předseda správní rady Ústavu pro evropskou legislativu.
V roce 2016 však ještě zastupoval Luďka Straku při jeho vydání do Rakouska. „Doporučil jsem mu tehdy, ať se nechá vydat, že tam vyvázne s menším trestem. A stejně tak jsem jim doporučil, ať zlikvidují pěstírnu, protože jsem si myslel, že po nich česká policie půjde. Udělali to a pak mi vyčítali, že přišli o peníze. Domovní prohlídka se tam nakonec nekonala, a oni tak měli pocit, že to bylo naprosto zbytečné a že přišli o výnosný byznys.“
HN se podařilo získat i další podobné svědectví, že Strakovi – včetně Pavla – skutečně doma drogu pěstovali a distribuovali. „Svěřil se mi Pavel Straka starší, že má kolečko na výrobu, nějaká ta světla a distribuci těchto věcí, uzavřený kruh. Že v tomto lítá. On se mně tím dokonce pochlubil, já se ho ještě zeptal, jestli není blbý,“ vzpomíná bývalý přítel Straky staršího, který si však nepřál být jmenovaný. Redakce ovšem i jeho identitu zná a muž potvrdil, že je také ochotný svoji výpověď zopakovat.
Vzpomíná, že Strakova rodina byla tehdy v zoufalé finanční situaci. „Byli bez peněz, žena vyhozená z práce a Pavel nikdy nedělal, on byl takový trochu hochštapler. Řekl mi tehdy, že v tom jedou všichni. Celá rodina. Musela tam být šílená atmosféra, kluci byli mladí, tak si zvolili tento kriminální způsob obživy. Luděk byl takový přidrzlý a starší brácha Pavel mu dělal něco jako ochranku. Znám je oba dobře,“ říká muž.
Motoristé otevírají cestu k těžbě v národních parcích. Vědci tvrdí, že by to proti požárům nepomohlo
Na Břeclavsku přitom podle něho bylo v určitých kruzích známé, že Strakovi jsou v obchodu s drogami zapojeni. To HN potvrdil i další nejmenovaný zdroj, který se s rodinou dobře zná z minulosti. „Vypráví se to tady, že v tom jeli a že Luděk v Rakousku seděl. On tady ale šíří historku, že byl zatčený omylem, a proto ho tak brzy pustili. A prý ještě dostal odškodné,“ sdělil.
Tři rozsudky, které HN získaly, ale tvrdí pravý opak. Navíc Straka se tím, že by byl v Rakousku zproštěn viny, nehájí ani ve sporu s advokátní komorou. Protiprávnost svého vyškrtnutí napadá jen z procesních důvodů.
Farkač pak popisuje, že hlavou rodinného byznysu se brzy stal právě Luděk. „On to vymyslel, organizoval. Otec vyráběl hašiš, měli koupený docela profesionální lis. Matka se starala o rostliny. A distribuoval to Luděk s Pavlem. Luděk akce řídil a Pavel mu dělal ochranku a řidiče.“
Právník považuje za pravděpodobné, že angažmá Pavla u Motoristů i na ČIŽP je z Luďkovy hlavy. „On dobře ví, jaké kompetence inspekce má, co může pro spřátelené osoby zařídit. Ale on je profláknutý, do politiky jít nemohl, i když by asi rád a měl by pro to více předpokladů než Pavel, který je ale před zákonem čistý,“ míní.
Proč si Motoristé do vedení inspekce vybrali právě Pavla Straku, není zcela jasné. Zřejmé ale naopak je, že se jedná o významnou a vlivnou funkci.
To se ukázalo například při nedávném vývoji kauzy ostravské Heřmanické haldy, kde ministerstvo životního prostředí i Straka rozhodli ve prospěch firmy Ridera, které hrozila za navážení dalšího odpadu na haldu pokuta až 25 milionů korun.
Ministerstvo případ letos v dubnu pod novým vedením Igora Červeného (Motoristé) nečekaně vzalo inspekci a ukončilo řízení. Straka pak v červenci po svém nástupu do funkce zastavil i průzkumné vrty, které inspekce plánovala, aby získala lepší důkazy. Další řešení haldy si nyní převzalo ministerstvo průmyslu a obchodu a státní podnik Diamo.
Dohromady 22 preferenčních hlasů
Pavel Straka se stihl ještě před volbami stát jako člen strany Motoristů koordinátorem jejich krajského předsedy Lubora Nováka pro kampaň na jižní Moravě. S regionálním šéfem strany ho údajně pojí přátelské vztahy. Občas tak byl na benzinové čerpací stanici na okraji Lanžhota vídán s čestným prezidentem strany Filipem Turkem. Z pátého místa kandidátky se ale nakonec do sněmovny nedostal a po volbách členství ve straně zrušil.
V samotném Lanžhotě má rodina podle několika zdrojů uzavřenou a poněkud podivínskou pověst. Není známo, že by se kdokoli z nich dříve politicky angažoval. Ostatně Pavel ve městě, kde se voleb účastnilo skoro dva tisíce lidí, získal jen 22 preferenčních hlasů.
Z kraje se tehdy do sněmovny dostal z prvního místa kandidátky Motoristů jen předseda strany a dnešní ministr zahraničí – osmačtyřicetiletý Petr Macinka. Ten mimochodem pochází z Břeclavi, která leží jen zhruba 10 kilometrů od Lanžhota. Neuspěl naopak ani dnešní šéf klíčové sekce technické ochrany životního prostředí resortního ministerstva Jaromír Wasserbauer, který kandidoval z druhého místa.
Pavla Straku oslovily HN s nabídkou na rozhovor opakovaně. Například osobně 18. srpna v budově ministerstva životního prostředí. Odkázal jen na tiskový odbor svého úřadu a před reportéry prchal. Nabídka tedy mířila 26. srpna znovu na tiskový odbor inspekce, včetně podrobných otázek. Reakce dosud nedorazila.
Luďka Straku i matku Alenu Strakovou HN oslovily prostřednictvím telefonu a SMS už minulý týden, na zaslané otázky ale také nijak nereagovali.
Žádná reakce na dotazy týkající se angažmá Pavla Straky ve straně nepřišla ani od tiskového mluvčího Motoristů Lukáše Koutníka. Jihomoravský krajský předseda pouze redakci potvrdil, že Straka už ve straně není a v komunálních volbách nikde nekandiduje.
HN k případu oslovily experty nevládní organizace Transparency International a právníky specializované na státní správu. I s dotazem, zda by v případě člověka s kontroverzní minulostí nemělo ministerstvo životního prostředí požadovat bezpečnostní prověrku či jiné obdobné prověření.
„U politiků, ať už v jakékoli roli, musí vždy platit presumpce viny až do doby, než daný politik prokáže svoji nevinu nebo bude pravomocně odsouzen. Je zcela namístě, aby se k popsaným skutečnostem Pavel Straka postavil čelem a důsledně na ně reagoval tak, aby o jeho vysvětlení nemohlo být pochyb. Pokud by se tak nestalo, utrpěla by nejen jeho vlastní reputace, ale především by padl stín na jeho rozhodování v čele České inspekce životního prostředí,“ míní vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý.
Ten nepochybuje o tom, že by informace o Strakově minulosti Národní bezpečnostní úřad zajímaly, pokud by u něj prověrka probíhala. „Nicméně je důležité, jakým způsobem by je úřad zasadil do kontextu dalších aktivit. V žádném případě tak nelze předjímat, jak by případná bezpečnostní prověrka dopadla,“ míní analytik.
Na post ředitele ČIŽP však nyní podle tiskové mluvčí ministerstva životního prostředí Jany Schillerové stačí jen nejnižší úroveň bezpečnostní prověrky na stupeň Vyhrazené. „Na ten ale postačuje plná svéprávnost, dosažení alespoň 18 let věku a bezúhonnost,“ komentuje to právnička protikorupčního sdružení Oživení, které sleduje fungování úřadů a institucí, Šárka Míková.
„Vzhledem k nízko nastaveným podmínkám pro tento stupeň je zřejmě Pavel Straka i přes své podezřelé aktivity splňuje. Ale to, že bude mít ve své funkci přístup k vyhrazeným informacím, jen dále umocňuje rizika jmenování člověka s nevyjasněnou minulostí do čela takové státní instituce,“ dodala právnička.
Popsaná zjištění podle ní ilustrují, že Pavel Straka pro šéfa nezávislé státní instituce nemá vhodný profil. „Nezaručuje, že inspekce bude důvěryhodná, řízená ve veřejném zájmu, nikoli v osobním zájmu jejího ředitele či jeho známých. Osoba s podobnými podivnými obchody také může být relativně snadným terčem korupčních jednání,“ míní Míková.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit