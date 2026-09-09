Kvalita bydlení se neměří na metry čtvereční ale tím, jak se vám v něm žije. I malometrážní byt může působit velkoryse, stačí jen znát pár optických triků. Vsaďte proto na detaily a na vzdušné a otevřené prostory. Každá zbytečná příčka místnost zmenšuje. A pokud odstranit nejde, pracujte alespoň s průhledností.
Než ale začnete přemýšlet o prostoru, zamyslete se nad tím, jak žijete. Co používáte každý den a co jen občas a zbytečně vám to zabírá místo. Než sáhnete po novém kusu nábytku, zkuste raději promyšlenější uspořádání. „Dlouhou dobu lidé spojovali kvalitní bydlení hlavně s velikostí prostoru nebo s množstvím věcí, které si můžeme dovolit. Přitom v praxi často vidím, že mnohem větší rozdíl dělá to, jak se doma cítíme. Jestli nám prostor pomáhá zpomalit, odpočinout si nebo být více spolu,“ říká Martina Somrová, leader interiérového designu IKEA Česká republika.
Jak z malého bytu udělat velký
V omezeném prostoru přitom hraje roli každý centimetr. „Proto je zapotřebí ujasnit si, co doma děláte nejčastěji. Pokud rádi vaříte, nelze kuchyni ubrat pracovní plochu, pokud pracujete z domova, potřebujete zase plnohodnotné ergonomické místo,“ říká architekt Pavel Strejček ze studia Minimal Architects, které realizuje také tiny houses a inspiraci hledá na Novém Zélandu. „Lidé na Novém Zélandu, kteří se přestěhovali do tiny house, často potvrzují, že pocit prostornosti nezávisí na metrech čtverečních, ale na množství přirozeného světla, výšce stropu a nepřítomnosti vizuálního chaosu,“ uvádí.
BARVY
Otevřít a odlehčit prostor pomáhají světlé neutrální odstíny – přírodní bílá, krémová, světle béžová, písková nebo jemné odstíny šedé. Prostor působí větší, když jsou stěny, strop i větší kusy nábytku barevně sjednocené. „To ale neznamená, že se musíme vyhýbat tmavým barvám. Pokud jsou použité citlivě, například na jedné akcentní stěně nebo v doplňcích, dodají interiéru hloubku a eleganci,“ říká architekt Martin Kalhous z Atelieru SAD. Naopak prostor opticky tříští a zmenšuje příliš mnoho kontrastních barev, výrazných vzorů nebo ostrých barevných přechodů.
SVĚTLO
Práce se světlem je nejlevnější způsob, jak opticky zvětšit místnost. Do bytu si pusťte co nejvíce přirozeného světla. Vsaďte na velké skleněné plochy a úplně zapomeňte na těžké žaluzie a závěsy. Pokud má byt okna jen na jedné straně, je důležité světlo přenášet dál pomocí skleněných dveří, světlých stěn a reflexních povrchů. Okna si také neblokujte žádným masivním nábytkem a pracujte s efektem zrcadlení, který malému prostoru výrazně prospěje. „Velkoplošné zrcadlo dokáže upravit vnímání interiéru a vytvořit iluzi většího prostoru,“ vysvětluje Pavel Strejček.
Vyhněte se velkému lustru uprostřed místnosti. Jde o chybu, kterou udělá většina lidí, a tím celý prostor zploští. Naopak kombinace několika světelných zdrojů pomůže vytvořit hloubku a zvýraznit jednotlivé části interiéru. Kombinace lamp, LED pásků a nepřímého osvětlení malý prostor opticky nafoukne. Nebojte se také pracovat s osvětlením v různých výškách.
MATERIÁLY
Světlé dřevo dodává pocit tepla, aniž by prostor zmenšovalo. Sklo zas přidá světlo tam, kde ho je málo. Neméně důležité je sjednocení barevné a materiálové palety. Vyhněte se vizuálnímu roztříštění a například používejte stejný typ podlahové krytiny pro celý dům včetně kuchyně. „Stejné je to i s obkladem stěn a stropu, který je ve většině případů tvořen stejným materiálem,“ říká architekt Pavel Strejček.
„Vhodné jsou materiály, které odrážejí světlo nebo působí lehce – matné lakované povrchy, jemná dýha, světlé dřevo, sklo nebo kovové detaily. Prosklené dveře opticky nezabírají tolik místa. Velkoformátová dlažba s minimem spár dokáže prostor opticky sjednotit a zvětšit,“ doplňuje Martin Kalhous.
VYCHYTÁVKY
Při volbě nábytku a doplňků myslete také na to, že ne vše, co šetří místo, je praktické. Typickým příkladem jsou žebříky do patra na spaní, které sice místo šetří, ale na každodenní využívání jsou nepohodlné. „Proto navrhujeme schodiště, ve kterém můžeme do schodišťových stupňů umístit skřínku nebo zásuvku. Pod celé schodiště tak ve finále můžeme zabudovat celou šatní skříň nebo třeba kuchyňské skříňky,“ dává příklad architekt Pavel Strejček.
K úspoře místa a zachování čistých linií také radí počítat v návrhu s vestavnými spotřebiči, které podpoří celistvost. Vestavná lednička a myčka nenaruší jednolitost skříněk, nebo například zapuštěná varná deska do jedné úrovně pracovní desky pomůže zvětšit pracovní plochu.
Dalším chytrým řešením je variabilní nábytek, který lze transformovat na více funkcí. „Například elegantní skříňová stěna a před ní volný prostor k pohybu. Když ale přijde čas večeře, ze stěny se vysune spodní zásuvka s polstrováním, čímž vznikne lavice k sezení, z přilehlé stěny se sklopí deska stolu a na původně volném místě během pár sekund vznikne plnohodnotný jídelní kout,“ radí Strejček.
NA MÍRU
V malém interiéru by měl mít každý kus nábytku svůj účel a ideálně plnit více funkcí. Mnoho kusů volně stojícího nábytku prostor opticky přeplní a vytvoří nevyužitelné kouty. Investujte raději do nábytku na míru. Vestavěné skříně až ke stropu využijí každý centimetr. Nezapomeňte ani na úložné prostory na denní potřeby. „Lidé často zapomínají na místo pro vysavač, žehlicí prkno, zimní kabáty nebo sportovní vybavení. Pokud tyto věci nemají své skryté místo, skončí volně v prostoru a dům okamžitě působí jako skladiště,“ zdůrazňuje Strejček.
Zajímavé řešení prostoru může poskytnout i nábytek, který nabízí úložné prostory nenápadně, jako jsou nejrůznější lavice, konferenční stolky, postele nebo taburety. Malému prostoru také prospívají čisté hladké plochy nábytku bez vystupujících úchytek.
ROVNOVÁHA
Podle Marie Somrové roste zájem o řešení pro menší bydlení. Důvodem jsou nejen stále dražší byty a s tím spojené stěhování do menších prostor, ale také proměna způsobu našeho života. Nezvětšujte ale prostor za každou cenu. Snažte se najít rovnováhu mezi funkčností, kvalitou, estetikou, udržitelností a dostupností. „Lidé stále častěji přemýšlejí o tom, jak jim bude vybavení sloužit i za několik let. Hledají řešení, která vydrží déle, snadno se přizpůsobí změnám životní situace a budou dobře fungovat i při stěhování nebo v jiném typu bydlení,“ říká Martina Somrová. „Několik drobných změn udělá větší rozdíl než rozsáhlá rekonstrukce,“ dodává.
CHYBY
Zbytečné chyby vás připraví o prostor. To může způsobit příliš masivní nábytek, těžké tmavé dřevo, kombinace mnoha různých dekorů, výrazně rustikální materiály nebo příliš mnoho dekorací. „Největším problémem většinou není samotná velikost prostoru, ale jeho přeplnění. Nízké stropy nebo nevhodné barevné řešení mohou prostor opticky zmenšit, ale největší vliv má celková kompozice interiéru a množství věcí, které jsou na očích,“ zdůrazňuje architekt Martin Kalhous z Atelieru SAD.
Podle něj lidé často chybují tím, že prostor zaplní velkým množstvím malých kusů nábytku místo několika kvalitních větších prvků. Stejně problematický bývá nedostatek úložných míst nebo jejich nevhodné rozmístění. V koupelnách prostor opticky zmenšují malé formáty obkladů s výraznými spárami. V obývacích pokojích zase z metrů ukrajuje příliš robustní sedací souprava nebo nadbytek dekorací. A v ložnicích prostoru zbytečně ubírají masivní postele s vysokými čely.
Architekt Pavel Strejček varuje před tříštěním materiálů a barev, které malý prostor rozbijí na více menších celků, což podpoří vnímání stísněnosti malých prostor. „Například v každé části domu jiná podlaha nebo tmavé stěny prostor opticky zmenší a opticky stlačí. Obecně platí, že strop by neměl být tmavší než podlaha,“ radí.
DETAILY
V malém bytě platí dvojnásob, že domov musí umět měnit svou roli podle toho, co zrovna potřebujeme. Jeden pokoj dnes často slouží jako pracovna, obývací pokoj nebo místo pro společný čas s rodinou. Když vybavení dokáže reagovat na tyto proměny, může i menší byt nabídnout překvapivě vysoký komfort. „Nesnažte se za každou cenu získat více prostoru, ale lépe využijte ten, který už máte. Dobře navržený domov totiž není otázkou metrů čtverečních. Je především o tom, jak podporuje náš každodenní život,“ říká Martina Somrová.
I v jedné místnosti lze podle ní vytvořit přirozené zóny pro práci, odpočinek nebo stolování, aniž by je musela oddělovat příčka. Často stačí koberec, jiné osvětlení, závěs nebo lehká knihovna, která prostor rozdělí, ale nezavře.
„Drobnost, která často udělá větší rozdíl, než si uvědomujeme, je také práce s vizuální čistotou. Když se podaří sjednotit materiály, omezit množství drobných předmětů na očích a ponechat část ploch volných, prostor působí klidněji a opticky větší,“ vysvětluje Somrová.
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Radí také nezapomenout využívat místa, která obvykle přehlížíte, jako je prostor pod postelí, vnitřní strana dveří, volný kout v předsíni nebo místo pod pracovním stolem. Praktické jsou i prvky, které lze složit, stohovat nebo po použití odsunout stranou.
Pokud máte příliš nízký strop, pomohou vám svislé linie jako vysoké závěsy, vysoké dveře nebo nábytek, který využívá celou výšku místnosti. „Strop by měl být ideálně o něco světlejší než stěny,“ zdůrazňuje Martin Kalhous.
Ke zvětšení prostoru velmi dobře fungují bezfalcové dveře, skryté zárubně nebo dveře v barvě stěny, které téměř splývají s interiérem. Architekt Pavel Strejček z Minimal Architects připomíná, že klíčovým prvkem pro malé domy je „Indoor‑Outdoor Flow“, tedy plynulé propojení interiéru s exteriérem, které nám poskytuje možnost smazat hranici a prostor nejen vizuálně zvětšit.
Pokud má byt balkon nebo terasu, pracujte i s ní. Jednotná podlaha uvnitř i venku vám umožní vytvořit pocit, že prostor pokračuje dál.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
Jak z malého bytu udělat velký
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