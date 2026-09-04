V návrhu rozpočtu na letošní rok bylo u položky „výdaje na nové jaderné zdroje“ uvedeno nula korun. Pro příští rok si jaderná energetika zdánlivě polepší, ministerstvo financí na stejný účel vyčlenilo 3,7 miliardy. To je jen nepatrný zlomek toho, co má nová jaderná elektrárna stát. Ve skutečnosti však peníze nejsou určeny na výstavbu nových reaktorů, ale na úhradu starých dluhů.
Co se dočtete dál
- Na co jsou určeny 3,7 miliardy korun v rozpočtu na příští rok.
- Proč výdaje na samotnou výstavbu jaderné elektrárny rozpočet neobsahuje.
- Proč stát zatím nic na nové Dukovany neposlal.
- Kolik bude stát výstavba v roce 2027, 2018 a 2029.