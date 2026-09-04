Zadlužení hospodářsky vyspělé části světa překročilo hranici 100 procent HDP, a to již ke konci roku 2024. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl trend obrátit. Země jako USA, Japonsko, Francie, Itálie nebo Velká Británie jsou v součtu (a v relativních číslech) na srovnatelné hranici zadlužení jako po skončení druhé světové války.
V Česku se nominální úroková sazba u desetiletého státního dluhopisu pomalu, ale jistě blíží pěti procentům. Ovšem například zmíněná Velká Británie si již dnes půjčuje dráž než Česko. Svět jako celek má dokonce dluhy nejvyšší od dob Napoleonových tažení za dobytím Evropy.
Problémem není jen samotná výše vládního dluhu, ale zejména skutečnost, že zadlužení se na takovou úroveň dostalo, aniž bychom čelili hospodářské či zdravotnické krizi, nebo dokonce celosvětovému válečnému konfliktu.
To svědčí o jednom. Lidé – voliči – si nechtějí odpustit „výdobytky“, na které si zvykli během posledních tří velmi úspěšných dekád, a to vše ve světle nárůstu dluhů během covidu. Proč se tedy nyní uskromňovat a vracet se do starých kolejí, když se přece nic tak hrozného neděje?
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Jenže když se podíváme na pár údajů, zjistíme, že skutečně vstupujeme do neprobádaných vod. Prvním varováním by pro vlády měl být poměrně rychlý nárůst úrokových sazeb u desetiletých dluhopisů, což je standardní benchmark pro posuzování, nakolik je vládní dluh ufinancovatelný.
Další novou proměnou je pak vpád obřích firem, které na trhu dluhopisů vládám zdatně konkurují. A to masivními investicemi, zejména do AI. Příkladem je Alphabet, který před pár dny emitoval dluhopisy za 3,9 miliardy dolarů. Dluhopisy, jejichž splatnost nastane za 20 let, nesou roční kupon ve výši 6,9 procenta. To je sice stále poměrně dost, avšak na dohled dluhopisům polské vlády.
Podobné plány spřádají také společnosti jako Amazon, Meta, Nvidia nebo Oracle. Ty si plánují v dohledné době skrze dluhopisový trh půjčit v součtu až stovky miliard dolarů. Úroková matematika je jednoduchá: o co více věřitelé půjčí zavedeným korporacím, o to méně zbude na nenasytné vlády.
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