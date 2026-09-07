Rozpočet možná bude mít nižší schodek než ministryní financí Alenou Schillerovou navrhovaných 389 miliard korun. Po vyjádření nespokojenosti koaličních partnerů to prohlásil premiér Andrej Babiš, který tomu ovšem dal jednu podmínku – ministři musí sami přijít s návrhy, kde ušetří. A rozhodně nemají škrtat na investicích, ale na provozních výdajích. Zkrátka propustí pár úředníků a ušetří pár miliard. Miliarda k miliardě dá například oněch dvacet, které požadují Motoristé.
Zní to samozřejmě, jakože vláda „maká“, což je hlavní cíl sebepropagace Babišova kabinetu. Co se týká samotné ekonomiky, je reálně úplně jedno, jestli bude deficit rozpočtu 389 miliard, 370 miliard nebo třeba dokonce 350 miliard. Všechna uvedená čísla jsou totiž naprosto děsivá.
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