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Téma: finanční trhy
Výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s desetiletou splatností patří mezi nejdůležitější ceny na globálních finančních trzích. Jde o klíčový globální dluhopisový benchmark, který ovlivňuje valuace akcií, korporátních dluhopisů i...
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Výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s desetiletou splatností patří mezi nejdůležitější ceny na globálních finančních trzích. Jde o klíčový globální dluhopisový benchmark, který ovlivňuje valuace akcií, korporátních dluhopisů i...
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