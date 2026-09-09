V Kanadě v úterý vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států, sazby se pohybují od 15 do 50 procent. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů (zhruba 416 miliard korun) ročně a jsou odvetou za dříve zavedená americká 50procentní cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě.
Cla jsou důsledkem nezdaru v obchodních rozhovorech mezi oběma zeměmi. Kanadská cla se týkají například produktů ocelářského, nábytkářského, oděvního či elektronického průmyslu. Americká cla se vztahují například na víno, nábytek, mléčné produkty, cement, oblečení, rybářské pruty a hokejové vybavení, uvedla agentura Reuters.
Z nezdaru rozhovorů se vzájemně obviňují obě strany a rostoucí napětí vyvolává obavy ohledně širší obchodní dohody mezi USA, Kanadou a Mexikem. Ta má být předmětem každoročních přezkumů, protože americký prezident Donald Trump odmítl prodloužit její platnost o dalších deset let.
„Obáváme se eskalace,“ uvedl šéf kanadské aliance pro obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty Michael Harvey, který je rovněž jedním z poradců kanadského premiéra Marka Carneyho (na snímku) pro hospodářské vztahy s USA. „Zároveň však chápeme, že premiér musí najít způsob, jak vyvinout tlak,“ dodal.
Společnost RBC Economics předpověděla, že kanadská cla pravděpodobně celkový růst ekonomiky Spojených států výrazněji nepoškodí, ale mohla by tvrdě zasáhnout některá konkrétní odvětví amerického hospodářství.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Carneyho postup má mezi Kanaďany širokou podporu. Ta by se ale podle analytiků mohla za několik měsíců vytratit, až se projeví negativní dopady obchodní války na kanadskou ekonomiku. Trumpova cla na kanadské zboží podle průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters schvaluje pouze 20 procent Američanů.
Carney minulý týden uvedl, že jeho vláda je připravena podepsat dohodu, ze které by měly prospěch obě strany. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer nicméně prohlásil, že míč je teď na straně Kanady.
„Nabídli jsme jim tu nejlepší dohodu, oni si ji prohlédli a otočili se k tomu zády,“ uvedl. Komunikace s kanadskou stranou je od nezdaru obchodních rozhovorů podle něj pouze sporadická.
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