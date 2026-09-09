Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Podle jejích informací muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) píše, že byl zadržen při dopravní kontrole. Policie uvedla, že muž měl u sebe při zatýkání výbušná zařízení a policistům nekladl odpor.
Úřady po 48letém muži z Gevelsbergu v jižním Porúří pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní‑Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat, píše DPA.
Naposledy v pondělí bylo na drátech vysokého napětí poblíž elektrárny Weisweiler – velmi blízko místa, kde policie muže zadržela – objeveno několik odpalovacích zařízení. Kromě toho vyšetřovatelé na místě našli další dopis, v němž se jeho autor k činům přihlásil.
V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel. V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny. V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow‑Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde. Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že jde pravděpodobně o akty „klimatického terorismu“ spáchané osamocenou osobou. Policie podle médií v té souvislosti pátrala po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, který je údajně odpůrcem využívání fosilních paliv.
U muže byly při zatčení nalezeny výbušniny. „Předměty v současné době zkoumá expert na zneškodňování výbušnin ze zemského úřadu kriminální policie v Severním Porýní‑Vestfálsku,“ oznámila policie v Kolíně nad Rýnem. Policisté dále našli v podrostu stan s dalšími výbušninami.
„Policisté v současné době na místě činu zajišťují důkazy a vyšetřují, zda v okolí nebyla umístěna další, dosud neobjevená výbušná zařízení,“ uvedla policie.
Muž byl hledán na základě zatykače, který minulý pátek vydalo státní zastupitelství v braniborské Chotěbuzi.
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