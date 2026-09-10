Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají Spojené státy největší zásoby munice v historii. A týkat se to má i střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, které Američané ve velkém nasazují v současné válce s Íránem. Spousta médií přitom v posledních dnech informovala, že zásoby Patriotů se rychle tenčí. Trump tyto novináře označil za „zrádnou pakáž“.

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Co se dočtete dál

  • O kolik procent zásob raket Patriot Američany připraví jediný íránský raketový útok.
  • Jak z toho Írán udělal klíčovou součást své strategie.
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