Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mají Spojené státy největší zásoby munice v historii. A týkat se to má i střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, které Američané ve velkém nasazují v současné válce s Íránem. Spousta médií přitom v posledních dnech informovala, že zásoby Patriotů se rychle tenčí. Trump tyto novináře označil za „zrádnou pakáž“.
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- O kolik procent zásob raket Patriot Američany připraví jediný íránský raketový útok.
- Jak z toho Írán udělal klíčovou součást své strategie.
- Jaké důsledky to má pro Ukrajinu a NATO.