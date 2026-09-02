Americko-ruské sbližování, ke kterému se kloní administrativa Donalda Trumpa, dostalo další ránu. Kreml totiž i po začátku války mezi Íránem a USA tajně pomáhá Teheránu ve vývoji nadzvukové rakety, která by byla schopna ohrožovat americká plavidla operující na Blízkém východě. Tvrdí to list Financial Times, který zmapoval cesty ruských specialistů do Íránu.

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  • Jak Kreml pomohl Teheránu bombardovat Blízký východ.
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