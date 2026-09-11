Kdo chce dodávat technologii pro malé reaktory Rolls-Royce, může si už dnes otevřít web a podívat se na konkrétní tendry. Hospodářská komora a Svaz energetiky ČR spustily nový portál, který má českým firmám usnadnit cestu k zakázkám při stavbě malých modulárních reaktorů. Na webu modulreaktor.cz najdou podniky konkrétní výběrová řízení, ve kterých mohou projevit zájem. První český malý modulární reaktor má vzniknout ve druhé polovině 30. let v Temelíně. ČEZ současně posuzuje další lokality, zejména Dětmarovice a Tušimice.
Také korejská KHNP má pro dodavatele nových bloků v Dukovanech už dříve spuštěný vlastní web khnpcesko.cz. Cesta k zakázce je ale v tomto případě jiná: firmy musí nejprve projít registračním a kvalifikačním procesem a teprve potom se mohou ucházet o připravované kontrakty.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl mezi zakázkami pro Rolls-Royce SMR a KHNP.
- Jaký je o spolupráci zájem.
- Které firmy už na dostavbu Dukovan zakázky mají.