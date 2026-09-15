Donald Trump se snaží urychlit vývoj umělé inteligence od návratu do Bílého domu před rokem a půl. Prezident podpořil multimiliardové investice do datových center s cílem posílit americkou dominanci a také okamžitě zrušil dekret svého předchůdce Joea Bidena, který mimo jiné pověřoval vládní agentury vytvořením standardů pro ověřování kybernetické bezpečnosti a biologických rizik spojených s AI. Tvůrce nejpokročilejších AI systémů označovaných jako frontier models současně zbavil povinnosti poskytovat vládě výsledky svých interních bezpečnostních a zátěžových testů. „Aby mohly americké společnosti zabývající se umělou inteligencí uspět, musí mít svobodu inovovat bez zatěžující regulace,“ zdůvodnil to.
Když se nyní pro zpomalení vývoje a přísnější dohled nad AI vyslovili i sami tvůrci těch nejpokročilejších velkých jazykových modelů, kteří to zdůvodňují nejnovějšími zkušenostmi s až příliš vynalézavými AI agenty obcházejícími stanovená omezení, přivolali na sebe Trumpův hněv. Volání po regulaci prezentuje jako spiknutí, přičemž použil slova jako zrádci a pachatelé velezrady. Z komplexní debaty o možných rizicích bouřlivě se vyvíjející AI se stala další fronta kulturní války: kdo má jiný názor, je proti nám. Proti Americe. Sám Trump se přitom staví do role člověka, který má být záštitou proti možným rizikům, která AI přinese.
Co se dočtete dál
- Proč esa světa AI včetně Trumpova spojence začala varovat před tím, co jejich výtvory mohou způsobit?
- Jaké postranní motivy mohou mít?
- Je sedm let staré varování před příliš schopnou AI důvodem k posměchu, nebo z něj oprávněně mrazí v zádech?