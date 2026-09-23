Digitalizace průmyslu se netýká jen výrobních linek a strojů. Stále více mění také práci lidí přímo v provozu, jehož automatickou součástí bývají mobilní zařízení. V prostředí s nebezpečím výbuchu však běžný smartphone použít nelze. Mobilní technologie zde musí splňovat specifické bezpečnostní požadavky a zároveň nabídnout moderní konektivitu včetně 5G.
Společnost Pepperl+Fuchs, kterou průmysl zná již více než 80 let hlavně jako výrobce technologií pro automatizaci a ochranu prostředí s nebezpečím výbuchu, rozšířila své portfolio také o mobilní zařízení určená právě pro náročné průmyslové a Ex provozy (pracovní oblasti a provozy s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů nebo vláken – pozn. red.). Jejich nová generace 5G smartphonů a tabletů propojuje nekompromisní bezpečnost s flexibilitou moderní mobilní kanceláře a otevírá nové možnosti pro průmyslové IT.
Nebezpečí ukryté v kapse
V moderních průmyslových provozech se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prach, které ve směsi se vzduchem vytvářejí potenciální riziko vzniku výbuchu. V těchto Ex zónách proto platí přísná pravidla pro používání elektrických a elektronických zařízení. Běžný mobilní telefon pro takové prostředí není konstruován ani certifikován. „Je zde nutné používat zařízení s odpovídající Ex certifikací,“ vysvětluje Martin Koráb, zástupce společnosti Pepperl+Fuchs.
„Běžná elektronika totiž není konstruována tak, aby bylo za každé situace vyloučeno riziko vzniku jiskry či vysoké povrchové teploty, a ty by mohly ve výbušném prostředí vyvolat explozi,“ říká Koráb s tím, že do Ex zón proto mohou pouze zařízení odpovídající požadavkům pro konkrétní prostředí a způsob použití. „U mobilních zařízení se vedle samotné Ex ochrany řeší také mechanická odolnost, antistatické vlastnosti a v současnosti stále více i kybernetická bezpečnost,“ dodává Koráb.
PEPPERL+FUCHS
Globální technologická společnost se sídlem v německém Mannheimu patří mezi přední světové výrobce průmyslových senzorů a technologií pro automatizaci a ochranu prostředí s nebezpečím výbuchu.
Společnost, založená v roce 1945, se zaměřuje na factory automation a process automation a její řešení nacházejí uplatnění například ve strojírenství, automobilovém průmyslu, intralogistice, procesním průmyslu nebo mobilních aplikacích.
Vedle senzorové techniky se Pepperl+Fuchs stále více zaměřuje také na digitalizaci, průmyslovou komunikaci a propojení fyzických procesů s digitálními systémy.
Mobilní kancelář ve výbušném prostředí
Potřeba přenosu dat a přístupu k podnikovým systémům, jako jsou MES či ERP, roste i v rizikových provozech. I sem proniká koncept mobilních kanceláří, kdy mobily a tablety přistupují ke stejným informačním systémům jako kancelářské počítače, a proto se stávají plnohodnotnou součástí podnikové IT infrastruktury. Současně roste význam privátních 5G sítí, které umožňují rychlý a spolehlivý přenos dat i v rozsáhlých výrobních areálech a vytvářejí základ pro rozvoj průmyslu 4.0 a IoT.
Portfolio mobilních zařízení Pepperl+Fuchs reaguje na tyto požadavky kombinací odolného hardwaru a digitálních funkcí. Smartphone Smart‑Ex® 03 nabízí biometrické ověřování pomocí otisku prstu a režim Desktop Mode, který po připojení k příslušnému hardwaru umožňuje využívat telefon jako pracovní stanici. Uživatel pracuje se stejnými aplikacemi a daty v provozu i v kanceláři bez nutnosti jejich přenosu mezi více zařízeními.
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Nově přidává podporu sítí 5G, má intuitivní ovládání, disponuje funkcí „Glove Mode“ pro bezproblémové ovládání v rukavicích či „Smart Call Handling“ pro správu hovorů pomocí gest. Nabízí i možnost rozšíření o čtečku čárových kódů. Je vhodný pro údržbu, logistiku i správu majetku.
Tablet Tab‑Ex® 05 s větším displejem se stává branou do světa rozšířené reality díky certifikaci Google ARCore a integrovaným senzorům. Lze jej využít při inspekcích, vzdálené podpoře, školení pracovníků nebo prediktivní údržbě.
S rostoucí digitalizací průmyslu se mobilní zařízení mění z komunikační pomůcky na důležitý pracovní nástroj. „Budoucnost nebude stát pouze na vyšším výkonu zařízení, ale především na jejich schopnosti bezpečně propojit zaměstnance, technologie a podnikové informační systémy. Právě spojení ochrany proti výbuchu, 5G komunikace, bezpečné správy zařízení a digitálních pracovních postupů představuje jeden z hlavních trendů moderní průmyslové automatizace,“ shrnuje Martin Koráb.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN ICT revue.
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