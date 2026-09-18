Unie podnikových právníků ČR už popatnácté ocenila výjimečné osobnosti z řad tuzemských firemních právniček a právníků. Ocenění Podnikový právník 2026 se udělovalo celkem v pěti kategoriích, kromě čtyř laureátek a laureátů putovalo i ke dvěma právním týmům. Slavnostní předávání ocenění proběhlo ve středu 16. září tradičně v pražské Občanské plovárně. Jeho součástí bylo také vyhlášení Ceny prezidentky Unie. Záštitu nad ním převzali ministr spravedlnosti Jeroným Tejc a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Laureáti ocenění Podnikový právník 2026 uspěli v konkurenci několika desítek nominantů navržených odbornou veřejností. „Podnikové právničky a právníci odvádějí mimořádně kvalitní práci. Nestojí ve světlech ramp, přitom na jejich bezchybném právním servisu, komunikačních dovednostech a schopnosti pojmout často velmi širokou agendu stojí a padá úspěšné působení dané firmy. Právě proto je každoročně oceňujeme a na jejich činnost rádi upozorňujeme,“ představila filozofii ocenění prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová.
Kategorii Podniková právní kancelář ovládly dokonce dva týmy. Právnímu týmu kosmetické společnosti L‘Oréal Česká republika se dlouhodobě daří nastavovat správný poměr mezi kvalitním právním poradenstvím a obchodním přístupem. U týmu společnosti Tesco Stores ČR porotci vyzdvihli vysokou odbornost spojenou s inovativním přístupem a efektivní podporou podnikání obchodního řetězce.
V kategorii Perspektiva, která poukazuje na mladé, vysoce talentované právníky, uspěl Radek Morávek ze společnosti Albatros Media. Odborná porota vyzdvihla způsob, jakým se v mladém věku chopil významné manažerské role. „Obdivuhodně zvládá vedení interního právního týmu, vždy s nesmírnou lidskostí, laskavostí a obětavostí. A to v silně konkurenčním prostředí knižního trhu,“ dodává člen poroty Richard Baček, viceprezident unie.
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V kategorii Compliance získala ocenění Andrea Diligent, právnička PRE. „Compliance často nastavuje omezení nebo pravidla, ze kterých lidé neskákají radostí do stropu. Andrea ale umí nepříjemné věci komunikovat a implementovat tak, že druhá strana má naprostou jistotu, že v tom není sama,“ upozorňuje porotce ocenění a vedoucí unijní sekce Compliance Vladimír Valenta.
Ocenění v kategorii Technologie a inovace převzal David Řemínek z Unibail‑Rodamco‑Westfield (URW). „Davidova odbornost je neoddiskutovatelná. Díky svým mezinárodním i lektorským zkušenostem ji navíc dokáže předávat dál jako málokdo,“ říká další z porotců a viceprezidentů unie Ondřej Kramoliš. V kategorii Právní podpora projektu vyhlásila porota podnikovou právničkou roku Elenu Zajacovou z JetBrains.
Cenu prezidentky Unie obdržel Ústav práva a technologií při Právnické fakultě Masarykovy univerzity. „Má zásluhu na systematickém propojování akademického světa s praxí. Zhmotněním tohoto propojování je například obnovené Symposium energetického práva, konference České právo a informační technologie nebo úspěšný vzdělávací program Master of Laws. Velmi si vážím toho, že můžeme být u přípravy akcí, které si u odborné veřejnosti vysloužily vysoký kredit,“ dodává Marie Brejchová. Cenu převzal vedoucí ústavu Matěj Myška.
Laureáti ocenění
Podnikový právník 2026
L‘Oréal
Tým společnosti L‘Oréal pod vedením Drahomíry Brejchové tvoří tři právníci, korporátní specialistka a externí právnička v Maďarsku.
Kancelář se věnuje všem právním oblastem kromě pracovního práva. Mimo jiné compliance, uzavírání zákaznických a dodavatelských smluv, podpoře marketingových a digitálních projektů nebo soutěžnímu a korporátnímu právu.
Tesco Stores
Tým Tesco Stores pod vedením Ivany Fára tvoří deset členů a realizuje komplexní multijurisdikční projekty.
Zabývá se především odběratelsko-dodavatelskými vztahy, aplikací zákona o významné tržní síle, hospodářskou soutěží nebo regulací prodeje.
Často „pilotuje“ nové projekty a nastavuje procesy bez ustálené právní praxe.
Radek Morávek
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je právníkem společnosti Albatros Media, největšího nakladatelského domu v Česku. Podílí se na řadě projektů přispívajících k růstu celé skupiny.
Rozsáhlé zkušenosti má především v oblasti duševního vlastnictví. Velmi činorodý je ale i v mnoha dalších oblastech. Kromě jiného vede úspěšná komplexní jednání při řešení sporů.
Hledá životaschopné dohody a nastavuje procesy zefektivňující každodenní fungování společnosti.
Andrea Diligent
Třetím rokem zodpovídá za celou oblast compliance ve společnosti Pražská energetika.
Kromě ochrany osobních údajů a datové regulace zahrnuje její agenda například AI governance, trestní odpovědnost právnických osob, předcházení korupci, whistleblowing nebo podporu auditu při řešení ESG problematiky.
Je členkou Spolku pro ochranu osobních údajů a mezinárodní asociace IAPP. Působí také v Českém institutu interních auditorů.
David Řemínek
Je vedoucím právního oddělení pro Českou republiku ve skupině Unibail-Rodamco-Westfield (URW), která je globálním provozovatelem nákupních center.
Na starosti má veškeré právní záležitosti URW v Česku, včetně ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a záležitostí spojených s umělou inteligencí.
Podílel se také na projektu, který implementoval GDPR v celé skupině URW. V ní pracuje David Řemínek 16 let.
Elena Zajacová
Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí ako podniková právnička v spoločnosti JetBrains, ktorá vyvíja softvérové nástroje a vývojová prostredia.
Stála v čele globálnej iniciatívy, ktorá synchronizovala vnútorné predpisy naprieč niekoľkými trhmi.
Vysoko cenená je tiež jej právna podpora pri vydaní balíku celoskupinových smerníc o informační bezpečnosti.
V tomto prípade riadila nad rámec právnej agendy aj proces revizí a zaistila jejich formální implementaci ve 13 jurisdikcích.
Ústav práva a technologií
Ústav práva a technologií je specializované pracoviště, které spadá pod Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na výzkum a výuku právních aspektů souvisejících s moderními technologiemi a jejich dopady.
S Unií podnikových právníků ČR pojí tuto celoevropsky uznávanou instituci dlouholetá a úzká spolupráce už od jejího vzniku.
Článek vznikl ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR.
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