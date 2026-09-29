Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a francouzské exministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky odnětí svobody za korupci. Tento trest žádá v procesu, který se koná v Paříži, francouzská Národní finanční prokuratura (PNF), uvedla včera agentura AFP. Ghosn je souzen v nepřítomnosti, jelikož pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.
Proces se týká podezření, že Datiová v letech 2010 až 2012 působila jako skrytá lobbistka automobilky Renault. Podle obžaloby Datiová od automobilky dostala v daných letech na 900 tisíc eur (22 milionů korun podle současného kurzu) za právní služby, které však prokuratura považuje za fiktivní.
Pravicová politička Datiová, která byla v letech 2007 až 2009 ministryní spravedlnosti a od roku 2024 do letošního února ministryní kultury, byla ve zmíněné době evropskou poslankyní.
Pro Datiovou prokuratura žádá i pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí s okamžitou vykonatelností trestu v případě odsouzení prvoinstančním soudem. To by v případě uložení takového trestu znamenalo, že Datiová by musela opustit současný post starostky sedmého pařížského obvodu a nemohla by například kandidovat do parlamentu.
Někdejší šéf automobilové aliance Renault‑Nissan‑Mitsubishi býval globální hvězdou automobilového průmyslu. V roce 2018 však byl v Japonsku obviněn z účetních machinací – nezdanil část svých odměn ve formě akcií, a také ze zneužívání firemních fondů pro soukromé účely včetně nákupu několika nemovitostí v Rio de Janeiru, Bejrútu, Paříži či Amsterdamu. Postupně ho to stálo šéfovské posty v Nissanu i Renaultu.
Několik měsíců strávil v Japonsku ve vazbě a po propuštění na kauci pak ze země uprchl – údajně ho propašovali do malého soukromého letadla ve velké bedně na reproduktory, které pak odlétlo do Istanbulu.
Po svém dobrodružném útěku z Japonska v roce 2019 se nachází v Libanonu. Zemi neopouští z obav, že by byl vydán do Japonska, je na něj vydán mezinárodní zatykač.
Carlos Ghosn se tedy nedostavil ani k probíhajícímu procesu do Paříže. Uvedl ale, že je ochotný vystoupit před soudem přes videopřenos.
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