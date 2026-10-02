Začíná to jako vtip: Potká Čech Američana a snaží se mu vysvětlit socialismus. Kdo někdy podobnou debatu vedl, asi si toho všiml: vysvětlit, co byl totalitní režim, to není zas tak těžké. Ale rozumně vysvětlit lepkavou realitu pozdního socialismu?
Jak může Američan pochopit fungování režimu, kde kariéru nedělají ti nejschopnější, nýbrž ti oddaní, se stranickou knížkou a často prostě tupí? Jak vysvětlit, proč režim pořádal několikrát do roka ideologické rituály v podobě masových a povinných oslav vojenských povstání nebo revolucí?
A bonus pro odvážné: zkuste Američanovi vysvětlit takovou absurditu, jako byl projev Milouše Jakeše v Červeném Hrádku v létě 1989, a proč byl tak zásadní. Většině Američanů, se kterými jsem za poslední dekády o české historii mluvil, tohle na rozum prostě moc nešlo. Nezažili ani vzdáleně nic podobného, a v tom měli samozřejmě obrovské štěstí.
Obzvlášť poslední dva roky s Trumpovou administrativou mají potenciál tohle změnit, protože Američané mohou něco dost podobného vidět v reálném čase. Tenhle týden si Spojené státy svoji obdobu Červeného Hrádku zažily. Ale popořadě.
Co se dočtete dál
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